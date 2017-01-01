Прибічники Саакашвілі зводять барикади у центрі Києва

Деякі особи намагалися залізними кийками видобвати бруківку на дорозі

На вулиці Трьохсвятительській у Києві, де заблокований автомобіль правоохоронців із затриманим екс-керівником Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі зводять барикади, передає УНН. За кордоном правоохоронців активісти почали стягувати сміттєві баки, смітники, гілки дерев, шини та дошки. Таким чином активісти зводять барикаду на вулиці



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Деякі особи намагалися залізними кийками видобвати бруківку на дорозі

На вулиці Трьохсвятительській у Києві, де заблокований автомобіль правоохоронців із затриманим екс-керівником Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі зводять барикади, передає УНН.

За кордоном правоохоронців активісти почали стягувати сміттєві баки, смітники, гілки дерев, шини та дошки. Таким чином активісти зводять барикаду на вулиці Трьохсвятительській, де заблоковане авто із затриманим Саакашвілі.

Варто зазначити, що деякі особи намагалися залізними кийками видобвати бруківку на дорозі.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко сьогодні має виступити у Верховній Раді з сенсаційними заявами щодо фінансування так званого «Міхо-Майдану».

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко.

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