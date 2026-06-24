Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд відкрив справу щодо захисту історичної водонапірної башти в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд відкрив справу щодо захисту історичної водонапірної башти в Києві
На початку 2023 року водонапірну башту офіційно внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва
фото: Дмитро Перов

Споруда є зразком промислової архітектури XX століття та цінним елементом історичного середовища Садиби Української сільськогосподарської академії

Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, щоб зобов’язати уповноважену власником особу укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини – Водонапірну башту в Голосіївському районі столиці. Суд уже відкрив провадження у цій справі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Балансоутримувач історичної споруди тривалий час ухиляється від виконання законодавчого обов’язку щодо укладення охоронного договору. Правоохоронці наголошують, що така бездіяльність унеможливлює належне утримання, догляд та збереження вказаного об’єкта культурної спадщини.

З метою захисту споруди прокурор звернувся до суду. За цим позовом суддя вже відкрив судове провадження, досудове врегулювання триває.

Водонапірна башта має висоту 30 метрів. На початку 2023 року споруду офіційно внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва.

Водонапірна башта у Голосіївському районі має висоту 30 метрів
Водонапірна башта у Голосіївському районі має висоту 30 метрів
фото: прокуратура України

Експерти визначають будівлю як зразок промислової архітектури XX століття та цінний елемент історичного середовища Садиби Української сільськогосподарської академії. У поєднанні з навколишнім ландшафтним оточенням ця башта становить матеріальний вияв культурно-історичного розвитку міста Києва.

Голосіївська водонапірна вежа вже кілька років перебуває в центрі конфлікту навколо забудови. Ще наприкінці 2022 року активісти повідомляли, що забудовник ЖК «Голосіївські вежі» обніс парканом ділянку між будинками 9 та 11 на вулиці Генерала Родимцева, і за парканом опинилася сама вежа. Представник забудовника тоді заявляв, що споруду планують демонтувати через аварійний стан. Водночас «Мапа Реновації» пропонувала зберегти вежу й переосмислити її як громадський простір – наприклад, оглядовий майданчик або місце для виставок та інсталяцій.

У вересні 2025 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду став на бік Київради і прокуратури в справі щодо території Голосіївської водонапірної вежі. Тоді суд скасував додаткову угоду, яка, за словами пам’яткоохоронця Дмитра Перова, дозволяла забудовнику ТОВ «МЖК «Оболонь»» зводити об’єкти на території пам’ятки.

У листопаді 2025 року Господарський суд Києва відхилив інший позов прокуратури – про повернення землі під Голосіївською водонапірною вежею у власність держави. ГО «Спадщина Київ» тоді повідомляла, що після цього вежа залишалася за будівельним парканом.

Теги: прокуратура прокурор Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами міністра внутрішніх справ, столиця готова протистояти новим атакам РФ
Росія пригрозила новими ударами по Києву. Глава МВС оцінив готовність столиці
26 травня, 20:14
Рятувальники гасять пожежу на місці влучання
Рятувальники показали масштаби руйнувань у Києві після комбінованої атаки (фото)
2 червня, 08:53
Жителі столичних будинків, які постраждали внаслідок обстрілу, стоять у черзі за плівкою
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
2 червня, 14:55
Вранці 4 червня на сортувальному центрі поштового оператора в Оболонському районі Києва стався вибух
Теракт на «Новій пошті» у Києві: працівник розповів про детонацію посилки (відео)
5 червня, 10:29
Авторка допису поспілкувалася з власником поля і зізналася, що літній чоловік ледве стримував сльози через нашестя «туристів»
Під Києвом туристи масово витоптують фермерське поле заради «інстаграмних» фото: деталі скандалу
8 червня, 12:49
Під час перебування в Україні Тютто проведе низку зустрічей, присвячених відновленню країни та розвитку громад
До Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто
15 червня, 12:07
Фахівці Святошинського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття
Рух Гостомельським шосе буде частково обмежено до 21 червня (схема)
17 червня, 15:30
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
Вчора, 03:31
ДТП сталася вночі на території житлового комплексу «Варшавський»
15-річний підліток на Tesla влаштував масштабну ДТП у Києві (фото)
22 червня, 11:37

Новини

Обстріл Києва 2 червня: після трьох тижнів у реанімації померли 30-річна жінка та її мати
Обстріл Києва 2 червня: після трьох тижнів у реанімації померли 30-річна жінка та її мати
Скандал з орденом: створено петицію про перейменування метро «Варшавська»
Скандал з орденом: створено петицію про перейменування метро «Варшавська»
Суд відкрив справу щодо захисту історичної водонапірної башти в Києві
Суд відкрив справу щодо захисту історичної водонапірної башти в Києві
Втретє за рік нетверезий і без прав. У Києві водій на Audi врізався в дерево (фото)
Втретє за рік нетверезий і без прав. У Києві водій на Audi врізався в дерево (фото)
Втручалися в роботу лічильників світла й газу. У Києві затримано двох організаторів схеми
Втручалися в роботу лічильників світла й газу. У Києві затримано двох організаторів схеми
Прив’язали до дерева та жорстоко побили: за вбивство киянина затримано п’ятьох чоловіків
Прив’язали до дерева та жорстоко побили: за вбивство киянина затримано п’ятьох чоловіків

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua