Суд відкрив справу щодо захисту історичної водонапірної башти в Києві

На початку 2023 року водонапірну башту офіційно внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва

Споруда є зразком промислової архітектури XX століття та цінним елементом історичного середовища Садиби Української сільськогосподарської академії

Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, щоб зобов’язати уповноважену власником особу укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини – Водонапірну башту в Голосіївському районі столиці. Суд уже відкрив провадження у цій справі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Балансоутримувач історичної споруди тривалий час ухиляється від виконання законодавчого обов’язку щодо укладення охоронного договору. Правоохоронці наголошують, що така бездіяльність унеможливлює належне утримання, догляд та збереження вказаного об’єкта культурної спадщини.

З метою захисту споруди прокурор звернувся до суду. За цим позовом суддя вже відкрив судове провадження, досудове врегулювання триває.

Водонапірна башта має висоту 30 метрів. На початку 2023 року споруду офіційно внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва.

Водонапірна башта у Голосіївському районі має висоту 30 метрів фото: прокуратура України

Експерти визначають будівлю як зразок промислової архітектури XX століття та цінний елемент історичного середовища Садиби Української сільськогосподарської академії. У поєднанні з навколишнім ландшафтним оточенням ця башта становить матеріальний вияв культурно-історичного розвитку міста Києва.

Голосіївська водонапірна вежа вже кілька років перебуває в центрі конфлікту навколо забудови. Ще наприкінці 2022 року активісти повідомляли, що забудовник ЖК «Голосіївські вежі» обніс парканом ділянку між будинками 9 та 11 на вулиці Генерала Родимцева, і за парканом опинилася сама вежа. Представник забудовника тоді заявляв, що споруду планують демонтувати через аварійний стан. Водночас «Мапа Реновації» пропонувала зберегти вежу й переосмислити її як громадський простір – наприклад, оглядовий майданчик або місце для виставок та інсталяцій.

У вересні 2025 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду став на бік Київради і прокуратури в справі щодо території Голосіївської водонапірної вежі. Тоді суд скасував додаткову угоду, яка, за словами пам’яткоохоронця Дмитра Перова, дозволяла забудовнику ТОВ «МЖК «Оболонь»» зводити об’єкти на території пам’ятки.

У листопаді 2025 року Господарський суд Києва відхилив інший позов прокуратури – про повернення землі під Голосіївською водонапірною вежею у власність держави. ГО «Спадщина Київ» тоді повідомляла, що після цього вежа залишалася за будівельним парканом.