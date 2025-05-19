Уряд збирається платити 50 тис. грн жінкам, які народили дитину

Вагітні жінки зможуть отримати допологову та післяпологову підтримку

Міністерство соціальної політики розробило проєкт закону. Він має підвищити рівень народжуваності та допомогти батькам поєднувати виховання дітей з навчанням чи роботою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з документом, вагітним жінкам надаватимуть допологову підтримку (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тис. грн незастрахованим), а також допомогу для відновлення після пологів. Передбачається одноразова виплата 50 тис. грн кожній жінці після народження дитини.

Крім того, надаватиметься допомога одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною). Також надаватиметься допомога для догляду за дитиною «єЯсла» одному з батьків або опікуну, у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною року. Розмір наданої допомоги має визначити Кабмін.

При цьому як і раніше при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Зазначається, що законопроєкт дозволить посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону людям, звинувачених у державній зраді чи колабораціонізмі, бути усиновлювачами дітей. Відповідно до змін, усиновлювати дітей не мають права особи, які були засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пропаганду війни, а також ті, хто притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, та насильства за ознакою статі.

Нагадаємо, уряд за поданням Міністерства соціальної політики ухвалив рішення про запровадження опіки до усиновлення, яка дає змогу кандидатам в усиновлювачі ще до рішення суду забрати дитину в родину. Така опіка діє до моменту, коли рішення суду про усиновлення набуває чинності. Далі дитина продовжує жити в родині на правах доньки або сина.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують умови передачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових родин. Раніше стало відомо, що уряд збільшить виплати дітям без батьківського піклування.

До слова, в Україні впроваджують електронний висновок про медичний огляд для людей, які хочуть взяти дитину у сім'ю. Про зміни в частині допуску кандидатів в усиновлювачі, опікуни/піклувальники, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки та патронатні вихователі повідомляє Міністерство охорони здоров’я.