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Російське командування заборонило окупантам користуватись краденою технікою

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Російське командування заборонило окупантам користуватись краденою технікою
фото з відкритих джерел

Ворог не забороняє своїм військовим мародерити помешкання місцевих

Російські окупаційні війська заборонили своїм солдатам користуватися награбованою технікою, зокрема телефонами через побоювання стеження. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що такі дії вказують на широке розповсюдження мародерства на окупованих українських територіях.

«Через масовість цього явища військове керівництво заборонило використовувати крадені телефони. Одна з причин – це страх бути відстеженими», – йдеться в повідомленні.

У Центрі також зауважили, що ворог не забороняє своїм військовим мародерити помешкання місцевих, а забороняє саме користуватись цією технікою. Відтак переважна більшість краденої техніки росіянами продається потім на місцевих радіоринках.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні під час окупації Київщини рік зафіксовано багато фактів мародерства. Нєбитов розповів, що окупанти викрали навіть оленячі роги, і додав, що усі викрадені із зони ЧАЕС речі фонять, бо забруднені радіацією.

До того ж мешканка Білгородської області Росії поскаржилася, що в селі Нова Таволжанка російські військові обкрадають приватні будинки.

Читайте також: Кремль визнав: росіяни – безбожні мародери
Теги: військові ворог

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