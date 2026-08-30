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Росія четверту добу атакує Київ: що відомо про наслідки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія четверту добу атакує Київ: що відомо про наслідки
Наслідки чергової російської атаки на Київ
фото: ДСНС

Через ліквідацію наслідків обстрілу у столиці ускладнено рух транспорту

Російські війська 30 серпня знову атакували Київ. Унаслідок атаки у столиці виникла масштабна пожежа, а уламки безпілотника пошкодили будівлю кафе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Раніше Кличко повідомляв про виклик медиків у Голосіївський район. Згодом мер уточнив, що внаслідок падіння уламків постраждалих немає, пожежі також не виникло.

Також у Шевченківському районі столиці виникла пожежа в нежитловій будівлі. На місці працюють екстрені служби.

Через ліквідацію наслідків атаки у столиці також виникли ускладнення з рухом транспорту. На вулиці Загорівській рух частково ускладнений від перехрестя з вулицею Овруцькою.

Крім того, через перекриття руху на вулиці Загорівській у напрямку Татарської тимчасово змінили маршрут автобуса №31. Він курсує вулицею Загорівською до Овруцької без заїзду на Татарську, після чого продовжує рух за звичайною схемою.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники ліквідували наслідки ранкового російського обстрілу Києва. За даними ДСНС, у Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі. Вогонь охопив загальну площу 3 тис. кв. м. Жертв та постраждалих унаслідок пожежі немає.

У ДСНС наголосили, що Росія вже четверту добу поспіль атакує столицю, та закликали мешканців і гостей Києва не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Теги: Київ пожежа транспорт громадський транспорт

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