Рятувальники повідомили про наслідки удару по припортовій інфраструктурі Одещини

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ракетної атаки на припортову інфраструктуру Одещини

За інформацією рятувальників, постраждалих та загиблих немає

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки по Одесі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Як зазначається, внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа, яка оперативно ліквідована вогнеборцями.

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Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру Одещини фото: ДСНС Одещини, Facebook

За інформацією рятувальників, постраждалих та загиблих немає.

8 жовтня у Чорноморську Одеської області внаслідок атаки російських дронів горіли квартири в житловому будинку. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками.