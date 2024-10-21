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Рятувальники повідомили про наслідки удару по припортовій інфраструктурі Одещини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рятувальники повідомили про наслідки удару по припортовій інфраструктурі Одещини
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ракетної атаки на припортову інфраструктуру Одещини
фото: ДСНС Одещини, Facebook

За інформацією рятувальників, постраждалих та загиблих немає

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки по Одесі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області. 

Як зазначається, внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа, яка оперативно ліквідована вогнеборцями.

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Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру Одещини
фото: ДСНС Одещини, Facebook

За інформацією рятувальників, постраждалих та загиблих немає.  

8 жовтня у Чорноморську Одеської області внаслідок атаки російських дронів горіли квартири в житловому будинку. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками.

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Теги: Одещина рятувальники обстріл

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