Рятувальники повідомили про наслідки удару по припортовій інфраструктурі Одещини
За інформацією рятувальників, постраждалих та загиблих немає
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки по Одесі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Як зазначається, внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа, яка оперативно ліквідована вогнеборцями.
За інформацією рятувальників, постраждалих та загиблих немає.
8 жовтня у Чорноморську Одеської області внаслідок атаки російських дронів горіли квартири в житловому будинку. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками.
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