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«У нас антидронові штори»: як кияни реагують на влучання в їхній будинок (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«У нас антидронові штори»: як кияни реагують на влучання в їхній будинок (відео)
Дитина на гойдалці на тлі пошкодженого російським дроном будинку у Києві
скриншот відео

Жителі пошкоджених квартир поки не знають, чи вдасться відновити житло

У Подільському районі столиці ліквідовують наслідки нічної атаки ворожих безпілотників. Внаслідок влучання «Шахеда» сталося загоряння в 16-поверховому будинку ЖК «Місто квітів» на рівні 14-15 поверхів. Про це повідомляє «Главком».

У мережі з'явилися відео з місця події, які вражають контрастом та настроєм киян. На одному з кадрів видно, як біля пошкодженої багатоповерхівки все ще стоїть пожежна техніка, територія огороджена стрічкою, а поруч, на дитячому майданчику, дитина безтурботно катається на гойдалці.

Водночас мешканці пошкоджених квартир намагаються не втрачати оптимізму. Одна з жінок, відповідаючи на запитання, як їм удалося врятуватися з палаючого будинку, іронічно зауважила: «А у нас гарні антидронові штори».

Її чоловік показав на вікна верхніх поверхів, вибиті вибуховою хвилею, де була їхня квартира. На запитання, чи підлягає помешкання відновленню, він відповів: «Поняття не маю, треба дочекатися обстеження і висновку фахівців».

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Наразі на місці продовжують працювати екстрені служби та оцінювати масштаби руйнувань.

Нагадаємо, 1 вересня під час тривоги в Києві сталося влучання та падіння уламків ворожих БпЛА. Зокрема, у Подільському районі сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку ЖК «Місто квітів» на рівні 14-15 поверхів.  У Святошинському районі за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав на відкритій території поруч із п’ятиповерхівкою.

До слова, у мережі розповсюджується надзвичайно щемливе відео з українкою, яка заходить до власної кімнати, зруйнованої внаслідок влучання російського безпілотника, та сідає за музичний інструмент. і виконує відому українську пісню. 

Теги: Київ обстріл будинок дрон

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