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На Київщині працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині працює ППО
Київщину атакують ворожі дрони. Ілюстративне фото
фото: depositphotos

Мешканців регіону закликають залишатися в укриттях до відбою

У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі безпілотні літальні апарати, по цілях працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Мешканців регіону закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.

В обласній адміністрації також нагадують про необхідність дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати на фото чи відео та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Нагадаємо. у Києві вже вшосте від початку доби оголошено повітряну тривогу. Унаслідок ранкової атаки російських військ зазнав влучання розподільчий центр у Броварах, який обслуговує магазини Eva та інтернет-магазин Eva.ua. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу люди не постраждали. На місці події продовжують працювати рятувальники, гасіння пожежі триває.

 

Теги: Київщина тривога системи ППО

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