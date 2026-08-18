На Київщині працює ППО

Мешканців регіону закликають залишатися в укриттях до відбою

У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі безпілотні літальні апарати, по цілях працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Мешканців регіону закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.

В обласній адміністрації також нагадують про необхідність дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати на фото чи відео та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Нагадаємо. у Києві вже вшосте від початку доби оголошено повітряну тривогу. Унаслідок ранкової атаки російських військ зазнав влучання розподільчий центр у Броварах, який обслуговує магазини Eva та інтернет-магазин Eva.ua. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу люди не постраждали. На місці події продовжують працювати рятувальники, гасіння пожежі триває.