Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині п'яний підліток за кермом ВАЗ влетів у зупинку: троє людей у лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині п'яний підліток за кермом ВАЗ влетів у зупинку: троє людей у лікарні
За попередніми даними правоохоронців, неповнолітній керманич не впорався з керуванням
фото: відділ комунікаії поліції Київської області

Перевірка показала, що в організмі підлітка було 1,75 проміле алкоголю

У селі Шкарівка Білоцерківського району 17-річний водій за кермом ВАЗ виїхав на зупинку громадського транспорту та збив трьох пішоходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, неповнолітній керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння та не впорався з керуванням. Внаслідок наїзду численні тілесні ушкодження отримали трое людей: 19-річний хлопець, 18-річна дівчина та 54-річний чоловік. Усіх потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Винуватця аварії затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Перевірка показала, що в його організмі було 1,75 проміле алкоголю.

За фактом ДТП слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Правоохоронці вкотре закликають батьків та громадян не допускати керування автомобілями неповнолітніми без посвідчення водія відповідної категорії, а також нагадують, що нетверезе кермування становить смертельну загрозу для всіх учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій BMW збив на смерть неповнолітнього велосипедиста. ДТП сталася 18 липня близько 15:30 години на Бориспільському шосе. За попередньою інформацією, 27-річний водій автомобіля BMW скоїв зіткнення із двома велосипедистами, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA.

 

Теги: ДТП Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд обирає запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади Лучанову
Убивство братів на Київщині. Екскомандир 155-ї бригади зробив заяву в суді
14 липня, 14:16
Поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса
На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус: є потерпілі
11 липня, 17:26
Інформація щодо кількості постраждалих, загиблих, а також пошкоджених обʼєктів оновлюється
Удар по Київщині: кількість загиблих зросла (оновлено)
6 липня, 19:00
Росіяни поцілили по містам Київської області
«Москва спалила Москвича». Блогерка показала наслідки обстрілу Вишневого на Київщині
6 липня, 17:36
Зеленський відзначив кількох полійцейських спеціальними званнями
Зеленський присвоїв спеціальні звання чотирьом поліцейським
3 липня, 18:20
Микола Калашник під час виступу на партійних зборах
«Слуга Народу» на Київщині обрала нового очільника
1 липня, 09:18
Київ та область: графіки відключення світла 30 червня 2026 року
Київ та область: графіки відключення світла 30 червня 2026 року
29 червня, 11:54
Дорожньо-транспортна пригода сталася у Святошинському районі
Втретє за рік нетверезий і без прав. У Києві водій на Audi врізався в дерево (фото)
24 червня, 12:38
Затримання підозрюваного жителя Київщини
Житель Київщини організував перетин кордону за 18 тис. євро: деталі схеми
22 червня, 17:46

Новини

На Київщині п'яний підліток за кермом ВАЗ влетів у зупинку: троє людей у лікарні
На Київщині п'яний підліток за кермом ВАЗ влетів у зупинку: троє людей у лікарні
Біля станції метро «Лук’янівська» буде облаштовано тимчасовий наземний перехід: деталі
Біля станції метро «Лук’янівська» буде облаштовано тимчасовий наземний перехід: деталі
У Києві на Дніпровській набережній зацвіла вода: місцеві скаржаться на сморід (відео)
У Києві на Дніпровській набережній зацвіла вода: місцеві скаржаться на сморід (відео)
Вбивство підлітка на фунікулері: Косов подав касаційну скаргу на вирок суду
Вбивство підлітка на фунікулері: Косов подав касаційну скаргу на вирок суду
На автодромі «Чайка» під час мотоперегонів сталася ДТП: обидва спортсмени в реанімації
На автодромі «Чайка» під час мотоперегонів сталася ДТП: обидва спортсмени в реанімації
Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу, поряд триває ліквідація наслідків атаки
Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу, поряд триває ліквідація наслідків атаки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
65K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua