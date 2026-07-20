На Київщині п'яний підліток за кермом ВАЗ влетів у зупинку: троє людей у лікарні

За попередніми даними правоохоронців, неповнолітній керманич не впорався з керуванням

Перевірка показала, що в організмі підлітка було 1,75 проміле алкоголю

У селі Шкарівка Білоцерківського району 17-річний водій за кермом ВАЗ виїхав на зупинку громадського транспорту та збив трьох пішоходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, неповнолітній керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння та не впорався з керуванням. Внаслідок наїзду численні тілесні ушкодження отримали трое людей: 19-річний хлопець, 18-річна дівчина та 54-річний чоловік. Усіх потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Винуватця аварії затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Перевірка показала, що в його організмі було 1,75 проміле алкоголю.

За фактом ДТП слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Правоохоронці вкотре закликають батьків та громадян не допускати керування автомобілями неповнолітніми без посвідчення водія відповідної категорії, а також нагадують, що нетверезе кермування становить смертельну загрозу для всіх учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій BMW збив на смерть неповнолітнього велосипедиста. ДТП сталася 18 липня близько 15:30 години на Бориспільському шосе. За попередньою інформацією, 27-річний водій автомобіля BMW скоїв зіткнення із двома велосипедистами, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA.