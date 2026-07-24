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Ракетний удар по Київщині: ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ракетний удар по Київщині: ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи (фото, відео)
Російська атака зруйнувала десятки будинків, готелі, ресторан та автомобілі
фото: ДСНС

Внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки осіб дістали поранення

У Бучанському районі Київської області завершили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки осіб дістали поранення. Надзвичайники ліквідували пожежі у трьох приватних житлових будинках та вісьмох автомобілях.

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Крім того, внаслідок російського обстрілу пошкоджено 23 приватні житлові будинки, два готелі, ресторан та 34 автомобілі. У ДСНС повідомили, що на місці удару продовжують працювати мобільні пункти Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

Ракетний удар по Київщині: ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи (фото, відео) фото 1
фото: ДСНС
Ракетний удар по Київщині: ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи (фото, відео) фото 2
фото: ДСНС
Ракетний удар по Київщині: ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи (фото, відео) фото 3
фото: ДСНС
Ракетний удар по Київщині: ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи (фото, відео) фото 4
фото: ДСНС
Ракетний удар по Київщині: ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи (фото, відео) фото 5
фото: ДСНС
Ракетний удар по Київщині: ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи (фото, відео) фото 6
фото: ДСНС
Ракетний удар по Київщині: ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи (фото, відео) фото 7
фото: ДСНС

«Наразі на місці події продовжують працювати намети ДСНС та Нацполіції, куди можуть звернутися громадяни з питань, пов'язаних із наслідками російської атаки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ уточнили інформацію про російський ракетний удар по Київщині та результати роботи протиповітряної оборони.

За даними військових, близько 11:30 російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400», запущеними з північного напрямку.

«Іскандер-М» російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для завдання балістичних ударів на відстань до 500 км. Ракета несе бойову частину масою близько 480 кг і розвиває швидкість понад 2100 м/с. Вартість однієї ракети оцінюється приблизно у $3,2 млн.

ЗРК С-400 «Тріумф» створювався як система протиповітряної оборони, однак Росія регулярно застосовує його ракети для ударів по наземних цілях. Такі атаки менш точні, ніж удари «Іскандерами», проте ракети летять на великій швидкості й використовуються, зокрема, для виснаження української системи ППО.

Зауважимо, у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. Наслідки ворожої атаки на Київщині підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, на місці влучання триває рятувальна операція.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області зросла до 10. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. 

До слова, Генштаб ЗСУ наголосив, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України

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Теги: обстріл Київщина балістичні ракети

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