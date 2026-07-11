Навроцький закликав парламент заборонити в Польщі червоно-чорний прапор

Президент Польщі наголосив, що звинувачує у Волинській трагедії не увесь український народ, а бандерівську ідеологію

Президент Польщі Кароль Навроцький закликав польський парламент заборонити червоно-чорний прапор. Про це він сказав під час меморіальних заходів у селі Радруж із нагоди дня пам’яті жертв «Кривавої неділі», передає «Главком» із посиланням на RMF24.

Під час виступу Навроцький заявив, що смерть однієї з жертв у місті Радруж, 14-річної польської дівчини Ядвіги, це «така ж смерть, як смерті 14-річних українців зараз від рук росіян».

Польський президент наголосив, що не хоче бачити в своїй країні червоно-чорний прапор УПА, тому закликав парламент його заборонити. Він порівняв стяг українських повстанців з Blut und Boden – нацистською ідеологією, відповідно до якої існує зв’язок між походженням і кров’ю (Blut) і землею, на якій живе людина (Boden).

«Ми не хочемо бачити його у Польщі – і я зроблю усе, щоб забезпечити, що його не буде у Польщі. Я вірю, що польський парламент ухвалить відповідний закон – тому що це те саме, що прапор Blut und Boden. Саме це містив у собі цей прапор, і за ним була вся ідеологія українських націоналістів, які вбивали польських жінок і дітей», – заявив Навроцький.

Він зазначив, що поляки звинувачують у Волинській трагедії не всіх українців, а лише «бандерівську ідеологію, тих, хто вбивав, і хто знову відроджує до червоно-чорний стяг у 21 сторіччі».

Нагадаємо, останнім часом українсько-польські відносини стали однією з головних тем публічних дискусій і супроводжуються низкою резонансних заяв та рішень, пов'язаних з історичною пам'яттю. Зокрема, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що напередодні річниці Волинської трагедії можливий новий етап напруженості між Києвом і Варшавою, однак Україна не прийматиме жодних ультиматумів.

Народний депутат Микола Княжицький наголосив, що саме Росія намагається посварити українців і поляків, використовуючи історичні суперечки та інформаційні провокації. За його словами, Кремль прагне підірвати партнерські відносини між Україною та Польщею і посилити взаємну недовіру між двома народами.

За даними опитувань, майже 45% поляків вважають, що Польща надала Україні занадто велику військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії.