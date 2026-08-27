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Росіяни пошкодили розподільчий центр Comfy на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни пошкодили розподільчий центр Comfy на Київщині
Російський дрон цілеспрямовано вдарив по розподільчому центру Comfy на Київщині
фото: Геннадій Вербиленко/Facebook

Компанія продовжує працювати у посиленому режимі

Внаслідок російської атаки у четвер, 27 серпня, пошкоджено розподільчий центр Comfy на Київщині. Про це повідомив СЕО Comfy Геннадій Вербиленко, інформує «Главком»

«Ранок важкий, але, здається, цілком передбачуваний для українського бізнесу в останні тижні. Сьогодні російський дрон цілеспрямовано вдарив по нашому розподільчому центру на Київщині. Усі наші колеги неушкоджені. Заздалегідь підготовлені укриття захистили команду. Це головне», – написав він у Facebook.

СЕО Comfy підкреслив, що компанія продовжує працювати у посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень, контакт-центр на постійному зв’язку з клієнтами.

Нагадаємо, останнім часом російські війська систематично атакують склади та логістичні об'єкти українського бізнесу. На початку серпня внаслідок масованого удару по Києву та області були пошкоджені об'єкти «Епіцентру», «Біосфери», «Нової пошти», Fozzy Group, Intertop Ukraine, Puma, Ligui Moly Ukraine, Novus, Toyota та Bosch Ukraine.

Тоді три балістичні ракети повністю знищили розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Він працював із 2017 року та був найбільшим і найбільш автоматизованим об'єктом компанії, де обробляли понад 100 тис. замовлень на добу.

22 серпня російські війська двічі атакували розподільчий центр мережі магазинів «Аврора». Другого удару окупанти завдали, коли на місці вже працювали екстрені служби. Унаслідок атаки було зруйновано складські приміщення та пошкоджено рятувальні й пожежні автомобілі ДСНС. 

Загалом від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак український бізнес втратив понад 400 тис. кв. м складських приміщень. 

Теги: бізнес обстріл Київщина

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