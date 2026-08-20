Густий дим закрив сонце: наслідки масованого обстрілу Борисполя потрапили на відео

Масована повітряна атака на столицю та Київщину тривала усю ніч

У мережі з'явилися кадри неба над Борисполем після масованого ракетного удару, якого зазнав Київський регіон у ніч проти 20 серпня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Небо над Борисполем затягнули клуби густого чорного диму фото: соцмережі

На оприлюднених фото та відео видно, як місто охопили клуби густого чорного диму, крізь які пробивається ранкове сонце.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 12 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.