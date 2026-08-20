Густий дим закрив сонце: наслідки масованого обстрілу Борисполя потрапили на відео
Масована повітряна атака на столицю та Київщину тривала усю ніч
У мережі з'явилися кадри неба над Борисполем після масованого ракетного удару, якого зазнав Київський регіон у ніч проти 20 серпня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.
На оприлюднених фото та відео видно, як місто охопили клуби густого чорного диму, крізь які пробивається ранкове сонце.
Масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби.
За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 12 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.
П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.
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