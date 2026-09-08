У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги

На тлі тривалої тривоги у Києві таксі користується підвищеним попитом

Служби перевезень (Uklon, Bolt) застосували підвищені пікові коефіцієнти

Через багатогодинну повітряну тривогу та обмеження в русі громадського транспорту уранці 8 вересня в Києві виникли проблеми з пересуванням містом. Через складнощі з роботою метрополітену та великі черги на зупинках у столиці зріс попит на послуги таксі. Про це повідомляє «Главком».

Служби перевезень (Uklon, Bolt) застосували підвищені пікові коефіцієнти, внаслідок чого вартість поїздок зросла у декілька разів. Найвищі ціни спостерігаються на міжберегових маршрутах.

Зокрема, проїзд від вул. Драгоманова до Залізничного вокзалу коштує 825 грн.

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Поїздка від метро «Лісова» до Центрального вокзалу обійдеться у: 670 грн.

Вартість проїзду за маршрутом метро «Лісова» – Центральний вокзал скриншот

З Оболонського проспекту до вулиці Юлії Здановської (Голосіївський район) сервіс Bolt пропонує проїхати за 669 грн.

Ціни на таксі у Києві скриншот

За маршрутом від вулиці Володимира Івасюка до проспекту Європейського Союзу (Виноградар) мінімальна ціна у додатку Uklon становить 415 грн.

Вартість проїзду у таксі від вул. Володимира Івасюка до проспекту Європейського Союзу скриншот

Коротша поїздка з Подолу (вулиця Турівська) до Центрального вокзалу коштує від 300 грн.

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Навіть у межах одного району ціни залишаються підвищеними: проїзд по проспекту Червоної Калини на Троєщині (в районі вулиці Лаврухіна) обійдеться щонайменше у 204 грн.

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Пасажири також повідомляють про тривалий час очікування автомобілів та затори на підходах до мостів.

Раніше столична влада ухвалила нові правила роботи метрополітену, однак вони набувають чинності лише з 00:00 10 вересня. Відповідно до цих рішень:

При «жовтому» рівні Сирецько-Печерська (зелена) лінія має працювати без обмежень через Південний міст.

При «червоному» рівні зелена гілка курсуватиме лише на двох окремих ділянках («Сирець» – «Видубичі» та «Славутич» – «Червоний хутір»), а червона – тільки підземною ділянкою («Академмістечко» – «Арсенальна»).

Напередодні ввечері через проблеми з транспортом у столиці премʼєр-міністр Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками міської влади.

«Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому. Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим. Затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки й комфорту», – наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, спрямувавши основний вектор атаки на столицю та Київщину. Повітряна тривога «червоного» рівня в Києві тривала понад 10 годин поспіль – з 19:42 7 вересня до 05:40 8 вересня. Вже о 06:40 у місті знову оголосили тривогу через загрозу БпЛА.