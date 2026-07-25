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У жахливій ДТП у Болгарії загинула родина з Чернівців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У жахливій ДТП у Болгарії загинула родина з Чернівців
Легковий автомобіль без видимих причин виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся лоб у лоб із вантажівкою
фото з відкритих джерел

Сім’я поверталися з відпочинку в Греції

У Болгарії 24 липня у смертельній ДТП загинуло четверо українців. Аварія сталася внаслідок лобового зіткнення вантажного автомобіля та мінівена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на болгарські медіа.

За даними поліції Болгарії, у мікроавтобусі перебувала українська сім'я – четверо дорослих та двоє дітей. Загинули бабуся, дідусь, мати та 8-річний хлопчик. 12-річного хлопчика та 43-річного батька госпіталізували до реанімації.

У жахливій ДТП у Болгарії загинула родина з Чернівців фото 1

Родина поверталися з відпочинку в Греції.

У соцмережах з’явилася інформація, що у жахливій ДТП загинула родина Калініченків з Чернівців. Для них зараз збирають кошти, щоб повернути загиблих додому для поховання.

У жахливій ДТП у Болгарії загинула родина з Чернівців фото 2

Аварія сталася приблизно о 9:30. Її причини встановлюються. Відомо, що за кермом мінівена перебував водій старшого віку. Слідчі не виключають, що він заснув або ж у нього раптово погіршився стан здоров'я.

«За попередньою інформацією, легковий автомобіль без видимих причин виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся лоб у лоб із вантажівкою. Докази на місці події свідчать про те, що водій вантажівки зробив усе можливе, щоб уникнути зіткнення», – повідомив головний інспектор Личезар Близнаков, речник Департаменту дорожньої поліції Головного управління Національної поліції.

Водій вантажівки не отримав серйозних травм.

Нагадаємо, у 2023 році внаслідок дорожньо-транспортних пригод у світі загинули близько 1,34 мільйона людей, а понад 50 мільйонів отримали травми.

Попри позитивну динаміку порівняно з 1990-ми, ситуація з безпекою на українських дорогах і сьогодні лишається гострою – про це детально писав «Главком» у колонці «Математика смертності: що не так із безпекою на українських дорогах». Лише за перші чотири місяці 2025 року на дорогах України загинули 815 людей, ще понад 8,3 тисячі дістали поранення.

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Теги: ДТП вантажівки смерть водій Болгарія аварія

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