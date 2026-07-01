У Білій Церкві загинув мотоцикліст після зіткнення з позашляховиком

Байк на швидкості влетів у задню частину автомобіля Mitsubishi, за кермом якого перебувала 23-річна дівчина

У місті Біла Церква на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мотоцикла. Внаслідок зіткнення загинув 62-річний водій двоколісного. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Аварія сталася напередодні, 30 червня, на проспекті Князя Володимира. За попередніми даними правоохоронців, водій мотоцикла Honda під час руху не дотримався безпечної швидкості та дистанції. Через це байк на швидкості влетів у задню частину автомобіля Mitsubishi, за кермом якого перебувала 23-річна дівчина.

Після сильного удару мотоцикліста без свідомості та з численними травмами терміново ушпиталили. Попри всі зусилля лікарів, врятувати життя чоловіку не вдалося – він помер у медичному закладі. За фактом аварії, що спричинила смертельні наслідки, слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, повідомлено про підозру водієві автомобіля BMW, який 30 червня влаштував масштабну аварію із загиблою у Подільському районі столиці. Як з'ясувалося, 21-річний молодик узагалі не мав водійського посвідчення.