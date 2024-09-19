Російські удари по енергетиці: на Контрактовій площі з'явилася незвичайна інсталяція

Обгорілий та понівечений пристрій є своєрідним символом незламності та життєстійкості української енергосистеми

Центральним елементом інсталяції є зруйнований трансформатор

Сьогодні, 19 вересня, на Контрактовій площі в Києві відкривається інсталяція під назвою «Битва за світло». Суть арт-проєкту показати кожному наживо масштаби руйнувань, яких зазнає енергетична інфраструктура України через атаки Росії. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Центральним елементом інсталяції є зруйнований трансформатор, який став жертвою російського обстрілу. Цей трансформатор палав добу після чергового ворожого обстрілу – пожежу ніяк не могли загасити. Через пошкодження, які отримав трансформатор, відновити його вже було неможливо. Після цього енергетики вирішили дати обладнанню нову місію.

Обгорілий та понівечений пристрій є своєрідним символом незламності та життєстійкості української енергосистеми, що постійно зазнає російських атак та, попри це, продовжує працювати. Організатори прагнуть не лише привернути увагу до масштабів руйнувань, а й показати стійкість енергетиків у боротьбі за збереження світла в домівках українців.

Інсталяція доступна для всіх охочих. Також відвідувачам пропонують запросити своїх друзів та родичів, щоб разом усвідомити величезні втрати енергетичної системи України та підтримати її відновлення.

Нагадаємо, в сімейному екопарку «Ясногородка», що на Київщині відкрилася виставка квіткових композицій на тему гороскопу та знаків Зодіаку. До уваги відвідувачів організатори пропонують 12 інсталяцій з десятків тисяч квітучих хризантем, кожна з яких повторює астрологічні символи зодіакального сузір'я.