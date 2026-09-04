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Російський дрон вдарив по центру Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Російський дрон вдарив по центру Києва
Після влучання у будівлю СБУ рух вулицею Володимирською тимчасово перекрито
фото: glavcom.ua

За даними мера Києва відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок удару

Дрон РФ вдарив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва поблизу станції метро «Золоті Ворота»  під час четвертої за добу повітряної тривоги, інформує «Главком».

Російський дрон вдарив по центру Києва фото 1
фото: glavcom.ua

За даними міського голови Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках у центральній частині міста. Зокрема, роботу ППО та вибухи зафіксовано в районі«Золотих Воріт» та біля Майдану Незалежності.

Сліди влучання російського дрона на будівлі СБУ на вул. Володимирській
Сліди влучання російського дрона на будівлі СБУ на вул. Володимирській
фото: glavcom.ua
Рятувальники на місці влучання на вул. Володимирській
Рятувальники на місці влучання на вул. Володимирській
фото: glavcom.ua
Вулиця Володимирська тимчасово перекрита
Вулиця Володимирська тимчасово перекрита
фото: glavcom.ua

«Уже пʼятеро постраждалих у Шевченківському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА. Чотирьох поранених медики госпіталізували», - додав Кличко о 16:12.

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Міська влада закликає жителів столиці залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій та дотримуватися заходів безпеки.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень пекарня «Завертайло», розташована біля Софійського собору.

Наразі у Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Подробиці щодо наслідків ворожої атаки та роботи сил ППО уточнюються.

Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці сьогодні, 4 вересня 2026 року, під час повітряної тривоги виникла пожежа на території нежитлової забудови.  

Теги: Київ обстріл

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