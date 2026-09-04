Російський дрон вдарив по центру Києва

Після влучання у будівлю СБУ рух вулицею Володимирською тимчасово перекрито

За даними мера Києва відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок удару

Дрон РФ вдарив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва поблизу станції метро «Золоті Ворота» під час четвертої за добу повітряної тривоги, інформує «Главком».

За даними міського голови Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках у центральній частині міста. Зокрема, роботу ППО та вибухи зафіксовано в районі«Золотих Воріт» та біля Майдану Незалежності.

Сліди влучання російського дрона на будівлі СБУ на вул. Володимирській фото: glavcom.ua

Рятувальники на місці влучання на вул. Володимирській фото: glavcom.ua

Вулиця Володимирська тимчасово перекрита фото: glavcom.ua

«Уже пʼятеро постраждалих у Шевченківському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА. Чотирьох поранених медики госпіталізували», - додав Кличко о 16:12.

❗️російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві, прямо навпроти Софійського собору, - Зеленський



Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі.



Всі екстрені служби на місці.



📹 Главком pic.twitter.com/mJGhTpLhWA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Міська влада закликає жителів столиці залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій та дотримуватися заходів безпеки.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень пекарня «Завертайло», розташована біля Софійського собору.

Наразі у Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Подробиці щодо наслідків ворожої атаки та роботи сил ППО уточнюються.

Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці сьогодні, 4 вересня 2026 року, під час повітряної тривоги виникла пожежа на території нежитлової забудови.