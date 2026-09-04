Російський дрон вдарив по центру Києва
За даними мера Києва відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок удару
Дрон РФ вдарив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва поблизу станції метро «Золоті Ворота» під час четвертої за добу повітряної тривоги, інформує «Главком».
За даними міського голови Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках у центральній частині міста. Зокрема, роботу ППО та вибухи зафіксовано в районі«Золотих Воріт» та біля Майдану Незалежності.
«Уже пʼятеро постраждалих у Шевченківському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА. Чотирьох поранених медики госпіталізували», - додав Кличко о 16:12.
Міська влада закликає жителів столиці залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій та дотримуватися заходів безпеки.
Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень пекарня «Завертайло», розташована біля Софійського собору.
Наразі у Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Подробиці щодо наслідків ворожої атаки та роботи сил ППО уточнюються.
Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці сьогодні, 4 вересня 2026 року, під час повітряної тривоги виникла пожежа на території нежитлової забудови.
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