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Після масованої атаки РФ сім регіонів України частково залишилися без світла

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після масованої атаки РФ сім регіонів України частково залишилися без світла
У семи регіонах є знеструмлення після нічної атаки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії в Україні зафіксовано знеструмлення споживачів у семи регіонах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Станом на ранок 20 серпня без електроенергії залишалася частина споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання знеструмленим абонентам.

В «Укренерго» також повідомили, що споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 воно перебувало на тому самому рівні, що й у цей час напередодні.

Водночас українців закликали перенести активне використання електроенергії на денні години. Потужними електроприладами рекомендують користуватися переважно з 10:00 до 16:00 – у період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій. Натомість із 18:00 до 22:00 споживання електроенергії просять обмежити.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни тривалий час готувалися до атаки та комбінували балістичні ракети різних типів, крилаті ракети й безпілотники, намагаючись завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі. Руйнування зафіксовано у Києві та Київській області, а також на Одещині й Чернігівщині.

Раніше, 18 серпня, російські війська здійснили масований обстріл однієї з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок атаки обладнання підприємства зазнало серйозних пошкоджень, а генерацію електроенергії було зупинено. Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнавали російських атак 230 разів.

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Теги: енергетика обстріл Укренерго електроенергія Київ Київщина Донеччина Одещина Запорізька область Дніпропетровщина Харківщина

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