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У Борисполі дрони пошкодили п’ятиповерхівку (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Борисполі дрони пошкодили п’ятиповерхівку (відео)
Вибухова хвиля вибила шибки у вікнах квартир по всьому будинку
фото: Київ24

У квартирах вибиті шибки, пошкоджені балкони й фасад, а на подвір'ї внаслідок влучання вигоріли щонайменше п'ять автомобілів

Унаслідок ворожої атаки російських ударних безпілотників у Борисполі зазнав масштабних пошкоджень п’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київ24.

Вибухова хвиля вибила шибки у вікнах квартир по всьому будинку, пошкоджено балкони та фасад будівлі. В одному з під’їздів обвалилося піддашшя, а частину першого поверху завалило.

Рятувальники ДСНС евакуювали з будинку 48 мешканців. За попередньою інформацією, серед постраждалих є одна дитина.

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На прибудинковій території залишилися уламки ворожих дронів та розкидані особисті речі мешканців. Крім того, на подвір’ї через пожежу повністю вигоріли щонайменше п’ять припаркованих автомобілів.

Обвалене піддашшя одного з під'їздів
Обвалене піддашшя одного з під'їздів
фото: Київ24
Згорілі автівки біля п'ятиповерхівки
Згорілі автівки біля п'ятиповерхівки
фото: Київ24

На місці події продовжують працювати екстрені та муніципальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу, розбирають завали та допомагають постраждалим мешканцям фіксувати завдані збитки.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня Київщина зазнала масованого удару російськими ракетами та безпілотниками. У Борисполі ворожі удари пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок. На парковці поруч із будівлею спалахнули автомобілі, пожежу вже ліквідували. З будинку евакуювали 48 мешканців. За попередніми даними, поранення отримали вісім осіб, серед яких є дитина. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Згодом стало відомо, що кількість жертв унаслідок масованого нічного удару російських військ по Борисполю зросла до чотирьох осіб, ще 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Теги: обстріл Київщина

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