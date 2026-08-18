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Росіяни вдарили по ТЕС ДТЕК: генерація зупинена

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Росіяни вдарили по ТЕС ДТЕК: генерація зупинена
З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані 230 разів
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Обладнання підприємства зазнало серйозних ушкоджень, а станція тимчасово припинила виробництво електроенергії

Росія провела масований обстріл однієї з ТЕС, яка належить ДТЕК, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

За даними ДТЕК, на станції внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджене обладнання. Генерація електроенергії припинена.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів. Під час останньої атаки 12 червня загинув співробітник підприємства Олександр Косолапов.

До слова, 17 серпня росіяни масовано атакували безпілотниками територію однієї з шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Унаслідок удару загинув працівник підприємства, ще один отримав поранення.

Зауважимо, Росія системно атакує критичну інфраструктуру України від початку повномасштабного вторгнення. Масовані удари по енергетиці почалися восени 2022 року, коли РФ намагалася пошкодити електромережі та позбавити українців світла й тепла. У 2024 році російські війська змістили акцент на великі об’єкти генерації, зокрема ТЕС і ГЕС. У 2025–2026 роках атаки стали більш точковими – РФ дедалі частіше б’є по окремих елементах енергосистеми, відновлення яких потребує значного часу та ресурсів.

Варто зазначити, за даними ГУР, російські окупанти восени та взимку можуть продовжити атакувати українську енергетику, військові об'єкти, оборонно-промисловий комплекс, логістику та автозаправні станції. 

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Теги: ТЕС обстріл електроенергія ДТЕК

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