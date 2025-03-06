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Все закінчилося проколом м'яза. Як у Росії посварилися двоє олімпійських чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Все закінчилося проколом м'яза. Як у Росії посварилися двоє олімпійських чемпіонів
Большунову (на фото) дісталося від Устюгова

На чемпіонаті РФ з лижних перегонів вибухнув гучний скандал

Триразовий олімпійський чемпіон Олександр Большунов сказав, що отримав прокол м'яза від іншого олімпійського чемпіона Сергія Устюгова у півфіналі спринту на чемпіонаті Росії з лижних перегонів у Казані. Про це повідомляє «Главком».

Під час півфінального забігу у вівторок, 4 березня, Большунов на повороті перебудувався у лижню Устюгова, потім Сергій мало не втратив рівновагу, далі махнув палицею у бік Олександра. У результаті Большунов не зумів вийти у фінал, а Устюгов виграв змагання. Большунов також отримав жовту картку.

«Сьогодні вдалося виграти, тому що ніхто не бив палицею мене по м'язах, тому було простіше перемагати. На минулому спринті був удар, є розсічення та прокол м'яза. Як би там не було, сьогодні було простіше, бо ніхто палицями в спину не бив» , –  прокоментував сьогодні, 6 березня, конфлікт Большунов.

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова)

Зазначається, що Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

Як повідомлялося, МОК закликав допустити російських спортсменів до відбору Олімпіади-2026.

За інформацією джерел SVT, Міжнародний олімпійський комітет чітко окреслив свої контакти як із Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), так і з Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS).

«Вони не кажуть: «Робіть це, інакше ви не отримаєте від нас фінансування». Але вони зрозуміло заявляють, що хочуть знайти рішення, яке дозволить нейтральним спортсменам брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дійсно хочуть цього досягти і сподіваються, що ми допустимо нейтральних спортсменів до кваліфікації на наступний сезон», – цитує SVT джерело в IBU.

Олімпійські Ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італії).

Теги: лижний спорт росія

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