Чотири тролейбусні маршрути змінили рух через перекриття вулиці Гетьмана: список

Рух транспорту на вулиці Вадима Гетьмана ускладнений в обох напрямках

У Києві через перекриття руху на вул. Вадима Гетьмана в обидва напрямки змінили рух низка тролейбусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на «Київпастранс».

Тролейбуси курсують:

№ 22-К: вул. Ольжича – Дегтярівський шляхопровід

№ 27: ст. м. «Почайна» – Дегтярівський шляхопровід

№ 30: через вул. Дорогожицька, вул. Січових Стрільців, просп. Повітряних Сил в обидва напрямки

№ 42: ст.м. «Либідська» – площа Космонавтів.

«У зв'язку з ліквідацією наслідків пожежі на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту ускладнений в обох напрямках», – повідомили у патрульній поліції Києва о 8:24.

У місцевих телеграм-каналах повідомляється, що через пожежу на вулиці Вадима Гетьмана утворилися величезні затори.

Затор на вулиці Вадима Гетьмана. 26 серпня 2026 року фото: соцмережі

Нагадаємо, 21 серпня столичний фунікулер відновив перевезення пасажирів після щорічного планового ремонту.

До слова, у приватних маршрутних таксі Києва безготівкову оплату запровадять не пізніше ніж через дев'ять місяців після закінчення воєнного стану. Наразі міська влада та перевізники лише шукають технічні рішення та механізми співпраці з банками для запуску цієї системи. Поки столичні приватні маршрутки не обладнані терміналами й не підключені до міської Автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСОП).