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Чотири тролейбусні маршрути змінили рух через перекриття вулиці Гетьмана: список

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чотири тролейбусні маршрути змінили рух через перекриття вулиці Гетьмана: список
Патрульні перекрили частину вулиці Вадима Гетьмана
фото: патрульна поліція України

Рух транспорту на вулиці Вадима Гетьмана ускладнений в обох напрямках

У Києві через перекриття руху на вул. Вадима Гетьмана в обидва напрямки змінили рух низка тролейбусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на «Київпастранс».

Тролейбуси курсують:

  • № 22-К: вул. Ольжича – Дегтярівський шляхопровід
  • № 27: ст. м. «Почайна» – Дегтярівський шляхопровід
  • № 30: через вул. Дорогожицька, вул. Січових Стрільців, просп. Повітряних Сил в обидва напрямки
  • № 42: ст.м. «Либідська» – площа Космонавтів.

«У зв'язку з ліквідацією наслідків пожежі на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту ускладнений в обох напрямках», – повідомили у патрульній поліції Києва о 8:24.

У місцевих телеграм-каналах повідомляється, що через пожежу на вулиці Вадима Гетьмана утворилися величезні затори.

Затор на вулиці Вадима Гетьмана. 26 серпня 2026 року
Затор на вулиці Вадима Гетьмана. 26 серпня 2026 року
фото: соцмережі

Нагадаємо, 21 серпня столичний фунікулер відновив перевезення пасажирів після щорічного планового ремонту.  

До слова, у приватних маршрутних таксі Києва безготівкову оплату запровадять не пізніше ніж через дев'ять місяців після закінчення воєнного стану. Наразі міська влада та перевізники лише шукають технічні рішення та механізми співпраці з банками для запуску цієї системи. Поки столичні приватні маршрутки не обладнані терміналами й не підключені до міської Автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСОП).

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Теги: Київпастранс громадський транспорт Київ

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