Повторна обробка від кліщів у парках Солом’янського району: де та коли проходитиме

Дезінсекція здійснюватиметься лише за сприятливих погодних умов

У парках та зелених зонах Солом’янського району Києва з 25 серпня триває повторна акарицидна обробка територій проти кліщів. Про це повідомляє комунальне об'єднання «Київзеленбуд», інформує «Главком».

Наразі фахівці вже дезінфікували території парків «Відрадний» та «Орлятко».

Найближчими днями обробку виконають за таким графіком:

27 серпня – парк імені Миколи Зерова;

серпня – Соломʼянський ландшафтний парк;

31 серпня – ландшафтний заказник місцевого значення «Совська балка».

У комунальному підприємстві наголошують, що дезінсекція здійснюється лише за сприятливих погодних умов. У разі дощу роботи перенесуть на інші дні, коли погода дозволить провести обробку безпечно та ефективно.

Містянам нагадують під час прогулянок на свіжому повітрі дбати про заходи особистої безпеки та не забувати про захист своїх чотирилапих улюбленців.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року інфікованими збудниками хвороби Лайма у Києві виявилися 48% досліджених кліщів, а близько 13% випадків захворювання мали безеритемну форму, тобто без характерного почервоніння шкіри. На відміну від кліщового енцефаліту, проти якого існує вакцина, з хворобою Лайма ситуація складніша, адже в Україні одночасно циркулюють кілька різновидів її збудників.