У ніч на Івана Купала з річки на Київщині дістали потопельника

Особа потопельника наразі встановлюється

У ніч на 7 липня в річці Рось по вул. Коцюбинського у смт Володарка було виявлено тіло невідомого громадянина. Повідомлення про це надійшло від інспектора поліції на телефонну лінію «101» пункту зв’язку 6-Державної пожежно-рятувальної частини о 03:43.

На місце події було направлено відділення 6 ДПРЧ у складі 5 чоловік особового складу, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце події на поверхні водойми було знайдено тіло невідомого чоловіка, проведено роботи з вилучення тіла з водойми за допомогою надувного човна.

Особа загиблого чоловіка встановлюється.

Як відомо, у ніч на 7 липня у Володарці на річці Рось відбулося святкування Івана Купала.

Нагадаємо, напередодні свята Івана Купала рятувальники дали поради, як безпечно його відзначити.

Як повідомлялося, 5 липня в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина.

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23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.