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    У ніч на Івана Купала з річки на Київщині дістали потопельника

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    Тіло невідомого чоловіка знайшли в річці - У ніч на Івана Купала з річки на Київщині дістали потопельника
    Тіло невідомого чоловіка знайшли в річці
    Фото з відкритих джерел

    Особа потопельника наразі встановлюється

    У ніч на 7 липня в річці Рось по вул. Коцюбинського у смт Володарка було виявлено тіло невідомого громадянина. Повідомлення про це надійшло від інспектора поліції на телефонну лінію «101» пункту зв’язку 6-Державної пожежно-рятувальної частини о 03:43.

    На місце події було направлено відділення 6 ДПРЧ у складі 5 чоловік особового складу, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце події на поверхні водойми було знайдено тіло невідомого чоловіка, проведено роботи з вилучення тіла з водойми за допомогою надувного човна.

    Особа загиблого чоловіка встановлюється.

    Як відомо, у ніч на 7 липня у Володарці на річці Рось відбулося святкування Івана Купала.

    Нагадаємо, напередодні свята Івана Купала рятувальники дали поради, як безпечно його відзначити.

    Як повідомлялося, 5 липня в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина.

    Нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.

    24 червня столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

    23 червня у Верблюжій затоці на річці Дніпро в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.

    Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина знаходилася за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і вибилась із сил.

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    Теги: ДСНС свята Київщина потонули рятувальники річка
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    У ніч на Івана Купала з річки на Київщині дістали потопельника