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Середняк чемпіонату Італії оформив перехід сина ексзірки збірної Бразилії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Середняк чемпіонату Італії оформив перехід сина ексзірки збірної Бразилії
Робінью-молодший перевершив батька з переїздом у Старий світ
фото: ФК «Дженоа»

Батько новачка перебрався до Серії A в більш зрілому віці

Італійський «Дженоа» оголосив про трансфер вінгера бразильського «Сантоса» Робінью-молодшого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Грифони» взяли 18-річного бразильця в оренду до кінця сезону. «Дженоа» також матиме опцію викупу флангового виконавця. Робінью-молодший лише торік дебютував на дорослому рівні.

Його батько – колишній нападник збірної Бразилії Робінью – перебрався до Європи в 21. Тоді він поповнив склад мадридського «Реала». Пізніше бразилець захищав кольори англійського «Манчестер Сіті» та італійського «Мілана». Зокрема, Робінью-старший виграв Скудетто з «россонері».

У сезоні-2026 Робінью-молодший провів 12 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Контракт вінгера з «рибами» розрахований до березня 2031 року. До лав збірних Бразилії різних категорій син зірки наразі не залучався.

Конфлікт Робінью-молодшого з Неймаром

Навесні новачок «Дженоа» розсварився з ветераном на тренуванні «Сантоса». Досвідчений нападник вирішив, що юніор проявив неповагу до нього. Конфлікт ні спалахнув після того, як Робінью-молодший пройшов старшого колегу на дриблінгу.

Неймар влаштував штовханину та нібито дав ляпаса й зробив підніжку опоненту. Після заняття учасники сутички мали особисту бесіду. Рекордсмен збірної Бразилії попросив вибачення, тож конфлікт був вичерпаний. Загалом футболісти «риб» описували взаємини ветерана та юніора як хрещеного батька та похресника.

Робінью-старший в Серії A

Батько новачка «Дженоа» приєднався до «Мілана» перед сезоном 2010/11. Дебютна кампанія у складі «россонері» стала найкращою для нього. Робінью оформив 14 м'ячів у Серії A та допоміг завоювати Скудетто.

На старті другого сезону бразилець виграв Суперкубок Італії. Загалом за «Мілан» він зіграв 144 поєдинки. До свого активу Робінью записав 32 голи та 30 асистів. У 2014 році нападник повернувся в рідний «Сантос».

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А

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