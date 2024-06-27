Сезон абрикосів у Києві: ціни на ринках та в супермаркетах (фото)

Попри обмежену пропозицію, попит на цю продукцію досить стриманий

Ціна на абрикоси у Києві коливається у межах від 60 до 130 гривень

На ринках та у супермаркетах Києва з'явилися перші партії українського абрикоса. Сезон цього фрукта, як і сезон полуниці та черешень, розпочався раніше звичайного, але кияни не спішать за першими абрикосами. «Главком» відвідав ринок та супермаркети і поцікавився, скільки коштують перші абрикоси у столиці.

На столичних базараз та на стихійних лотках біля метро ціна на сезонний фрукт коливається у межах від 60 до 130 грн.

Біля метро на Оболоні абрикоси продають по 60 грн за кілограм.

Абрикоси біля метро на Оболоні фото: glavcom.ua

Біля метро «Дарниця» за ананасний абрикос просять 130 гривень за кілограм. Фруктів поки небагато, покупців також.

Абрикоси на лотку біля метро «Дарниця» фото: glavcom.ua

На стихійному ринку далі від метро абрикос продають по 100 грн.

Абрикоси на стихійному ринку Києва фото: glavcom.ua

Супермаркет «Сільпо» пропонує абрикоси на будь-який смак і гаманець. Ціна на фрукт там коливається від 73 грн за акційний дрібний до 159 грн за імпортований з Іспанії. Також є закарпатський «Коник» по 99 грн за кілограм.

4 фото На весь екран





Супермаркет «Сільпо» пропонує абрикоси на будь-який смак і гаманець фото: glavcom.ua

У «Варусі» абрикоси пропонують за ціною 129,9 грн.

Абрикоси у «Варусі» фото: glavcom.ua

Як повідомляє проєкт EastFruit, на поточному тижні на українському ринку з’явилися перші партії абрикоса з місцевих господарств.

Зазначається, що більшість виробників повідомляють про зниження врожайності абрикоса через весняні заморозки. Раннє настання теплої та сонячної погоди цієї весни призвело до того, що фруктові сади на півдні України зацвіли в середньому на 2 тижні раніше за встановлені терміни. Тому заморозки в травні стали згубними для врожаю кісточкових. Тож аграрії висловлюють занепокоєння з приводу нового сезону.

На отповому ринку абрикос поки пропонується до продажу невеликими партіями по 35–50 грн/кг ($0,86–1,23/кг), що в середньому на 32% дешевше, ніж роком раніше. При цьому, попри обмежену пропозицію, попит на цю продукцію досить стриманий, оскільки якість фруктів часто не влаштовує покупців.

Нагадаємо, абрикоси у Києві почали квітнути у перші дні квітня зі стрімким приходом аномально теплої погоди.

Як повідомлялося, поряд із звичнимим сортами ягід в Україні з'явився новий український тренд – гібрид вишні та черешні, або черевишня. Професіонали запевняють, що зовні дерево подібне до звичайної вишні, проте висота дерева трохи нижче, його крона трохи більш розлога, а листя трохи більше. Смакові якості плодів також подібні до вишні.

До слова, вчені із США проаналізували 48 популярних овочів та фруктів на підставі понад 36 тисяч зразків. Список із тринадцяти овочів та фруктів з максимальним вмістом пестицидів очолила полуниця.