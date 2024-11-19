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Синоптики повідомили, коли в Києві варто очікувати снігу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Синоптики повідомили, коли в Києві варто очікувати снігу
фото: glavcom.ua

У Києві вдень очікується +5...+7 °С

Протягом 18 листопада у Києві очікується зміна погодних умов. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю цього тижні. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Водночас синоптики прогнозують, що день буде без опадів.

У вівторок очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень – +3...+8 °С. У Києві вночі +1...+3 °С, а вдень +5...+7 °С.

За даними Укргідрометцентру, внаслідок переміщення через територію Київщини активних атмосферних фронтів протягом 21-23 листопада очікуються:

  • значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с; 
  • утворення снігового покриву 3-10 сантиметрів, на дорогах ожеледиця, місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу. 

Нагадаємо, 18 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був низький. Радіаційний фон у всьому місті був у нормі.

 

Теги: Укргідрометцентр повітря вітер клімат

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