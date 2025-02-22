У Франції двоє безхатьків викрали банківську картку і виграли 500 тисяч євро

Безхатьки використали вкрадену картку, щоб купити сигарети та кілька лотерейних білетів

Власник карти запропонував викрадачам розділити виграш

У Франції двоє безхатьків викрали банківську картку та купили за її допомогою лотерейний білет, який приніс їм виграш у сумі 500 тисяч євро. Власник картки запропонував поділити ці кошти. Як інформує «Главком», про це пишуть Le Figaro та RTL.

3 лютого житель Тулузи Жан-Давід Е. виявив, що з його автомобіля, припаркованого в центрі міста, зник рюкзак з гаманцем.

Щоб заблокувати кредитну картку, він зателефонував у банк, від якого дізнався, що злодії вже встигли витратити 52,50 євро в магазині неподалік.

Житель Тулузи попрямував до магазину, припустивши, що крадії могли залишити там щось із його речей. Касир розповів Жану-Давіду, що двоє чоловіків, на вигляд безхатьки, використали його картку, щоб купити сигарети та кілька лотерейних білетів. Один із них приніс виграш у 500 тисяч євро.

Крадії повідомили продавцю про виграш та оголосили про намір піти до офісу Française des Jeux (FDJ) – національного оператора лотерей, щоб забрати гроші.

Після розмови з касиром Жан-Давід зателефонував до поліції, яка зв’язалася з FDJ. У крадіїв є 30 днів, щоб забрати виграш, але якщо вони прийдуть по гроші, то, найімовірніше, будуть заарештовані, пояснив Жан-Давід.

Оскільки чоловікові шкода залишати 500 тисяч євро FDJ, то його адвокат П’єр Дебюссон запропонував амністію викрадачам, якщо ті погодяться поділити виграш навпіл.

«Без мене вони б не виграли, але без них я б не купив цей білет. Я хочу запропонувати їм поділитися виграшем», – пояснив Жан-Давід.

Як зауважив Дебюссон, 250 тисяч євро – це «чудова можливість, щоб почати нове життя». Водночас його 40-річний клієнт сподівається погасити за ці кошти свою 25-річну іпотеку. А втім, на момент виходу матеріалу повідомлень від злодіїв не було.

Раніше мешканка американського штату Кентуккі виграла один мільйон доларів завдяки любові до морозива.

Нагадаємо, родина вирушила у відпустку до Франції і дорогою, у комуні Баньєр-де-Бігор, придбала лотерейний білет, який виявився виграшним. Звичайна сім’я зірвала справжній куш у розмірі 26 мільонів євро, але як би дивно це не звучало, саме цей факт і зіпсував довгоочікуваний відпочинок.