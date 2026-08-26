Смертельна ДТП під Києвом: 15-річна дівчина на квадроциклі в'їхала в бетонну опору

Транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини та протаранив бетонну опору

Внаслідок отриманих травм неповнолітня кермувальниця загинула на місці події, а її 15-річна пасажирка у лікарні

У селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася смертельна аварія за участю неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередньою інформацією правоохоронців, 15-річна дівчина за кермом квадроцикла Bashan 330 Explorer EFI не впоралася з керуванням під час руху вулицею Зелений Гай. Транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини та протаранив бетонну опору.

Внаслідок отриманих травм неповнолітня кермувальниця загинула на місці події, а її 15-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.

15-річна дівчина за кермом квадроцикла Bashan 330 Explorer EFI не впоралася з керуванням фото: Національна поліція України

Наразі слідчі слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії та закликають батьків уважно стежити за дозвіллям дітей і не допускати їх до керування небезпечними транспортними засобами.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмувалися 36-річний чоловік та його восьмирічна донька. Інцидент стався в четвер, 20 серпня, близько 20:00 на перехресті вулиць Кульчицької та Виговського.

До слова, з 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Після їхнього запуску загальна кількість таких комплексів становитиме 426.