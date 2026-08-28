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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття  

У Києві та низці областей України ввечері 28 серпня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих безпілотників. Крім того, додалася й балістична загроза.  

Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.  

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1647-й день повномасштабної війни

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Теги: укриття населення тривога

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