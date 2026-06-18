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Скасування будівництва 80-метрового хмарочоса на Печерську: зареєстровано петицію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скасування будівництва 80-метрового хмарочоса на Печерську: зареєстровано петицію
Ділянка розташована в буферній охоронній зоні об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Києво-Печерської Лаври
фото: petition.kyivcity.gov.ua

У Департаменті містобудування та архітектури вже наголосили, що місто не погоджувало будівництво 80-метрового будинку на вул. Князів Острозьких

У Києві зареєстрували петицію із закликом скасувати будівництво 80-метрового хмарочоса на вулиці Князів Острозьких, 43/11 на вул. Князів Острозьких, 43/11, літ. «А». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції № 14316 від 17 червня 2026 р. на сайті КМДА.

Про що йдеться у петиції

Автор звернення активіст Дмитро Перов наголошує, що земельна ділянка розташована в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Києво-Печерської лаври, де гранична висота забудови становить 27 метрів.

«Натомість – забудовник ТОВ «Будінвестиції» планує спорудити за цією адресою 25-поверховий хмарочос, що закриє собою Києво-Печерську Лавру та створить додаткове навантаження на й так перевантажену транспортну інфраструктуру району та його внутршні мережі. Для свого будівництва підприємці вже почали демонтаж історичної будівлі училища зв’язку. Будівля, що має майже 100-річну історію виконана в стилі конструктивізм та належить до цінної історичної (фонової) забудови», – йдеться у петиції.

Петиція вимагає від:

  • Департамента територіального контролю – зупинити контрольну картку на порушення благоустрою та демонтувати буівельний паркан, що виходить за межі орендованої ділянки;
  • Департамента містобудування та архітектури – звернутися до суду з позовом про скасування раніше виданих Містобудлівних умов та обмежень на забудову;
  • Департамента охорони культурної спадщини – включити Будинок училища зв’язку включити до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та заборонити його знесення.

Позиція КМДА

У Департаменті містобудування та архітектури наголосили, що місто не погоджувало будівництво 80-метрового будинку на вул. Князів Острозьких, 43/11, літ. «А». Зазначається, що місто продовжує відстоювати встановлені містобудівною документацією параметри забудови.

У Департаменті наголошують, що забудова в центральній частині Києва не може розглядатися виключно як реалізація приватного інвестиційного наміру. Вона має здійснюватися з урахуванням Генерального плану міста Києва, планувальної структури території, історико-містобудівного контексту, вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини та публічних інтересів територіальної громади столиці.

«Під час надання містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта за цією адресою Департамент визначив параметри забудови з урахуванням чинної містобудівної документації та встановлених планувальних обмежень. Зокрема, умовна висота забудови була визначена в межах від 13,5 м до 26,5 м», – йдеться у заяві Департаменту.

Водночас зазначається, що Департамент не надавав містобудівних умов та обмежень на будівництво житлового будинку заввишки 80 м. Інших містобудівних умов та обмежень, які б передбачали або дозволяли реалізацію такого висотного житлового будівництва на зазначеній земельній ділянці, також не надавалося.

Нагадаємо, столична прокуратура через суд домоглася скасування незаконної реєстрації права власності на нерухомість у парку «Муромець», тепер підприємство-порушник зобов'язане знести незаконну споруду та повернути землю місту. 

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Теги: Київ місцева влада забудова КМДА петиція

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