Книгарня у Києві розпродає всі книжки по 200 грн: подробиці
Толока та продаж врятованих книжок розпочнуться сьогодні, 11 червня, о 12:00 у дворі видавництва на Подолі
Київська книгарня «Смолоскип», підвальні склади якої затопило окропом через масштабний прорив теплотраси, оголосила про проведення гаражного розпродажу та збір волонтерів для ліквідації наслідків аварії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку книгарні у Facebook.
Толока та продаж врятованих книжок розпочнуться сьогодні, 11 червня, о 12:00 у дворі видавництва на Подолі за адресою: вулиця Межигірська, 21.
«Друзі, перш за все, дякуємо усім за підтримку. Ваші слова, донати та присутність сьогодні дуже нам допомогли, самі ми б не впоралися. Проте роботи ще дуже багато і мусимо знову просити прийти вас сьогодні о 12:00 допомагати розбирати те, що залишилося», – йдеться у зверненні.
Усі охочі підтримати «Смолоскип» можуть придбати замоклі та вцілілі видання, які волонтери та співробітники діставали з гарячої води. На всі пошкоджені книжки встановили єдину ціну – 200 гривень.
Нагадаємо, комунальна аварія сталася напередодні в підвалі видавництва «Смолоскип». Впродовж п'яти годин окріп заливав приміщення з десятками тисяч книг – рівень води сягав колін, а температура повітря через пару піднялася до 60 градусів, що руйнує папір і палітурки.
Першим про катастрофу повідомив поет Павло Коробчук, який разом із працівниками рятував перші пакунки з унікальними книжками. Наразі потік гарячої води зупинено, триває ліквідація наслідків.
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