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Книгарня у Києві розпродає всі книжки по 200 грн: подробиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Книгарня у Києві розпродає всі книжки по 200 грн: подробиці
На всі пошкоджені книжки встановили єдину ціну – 200 грн
фото: книгарня «Смолоскип»/Facebook

Толока та продаж врятованих книжок розпочнуться сьогодні, 11 червня, о 12:00 у дворі видавництва на Подолі 

Київська книгарня «Смолоскип», підвальні склади якої затопило окропом через масштабний прорив теплотраси, оголосила про проведення гаражного розпродажу та збір волонтерів для ліквідації наслідків аварії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку книгарні у Facebook.

Толока та продаж врятованих книжок розпочнуться сьогодні, 11 червня, о 12:00 у дворі видавництва на Подолі за адресою: вулиця Межигірська, 21.

Пошкоджені внаслідок прориву теплотраси книжки на подвір'ї книгарні
Пошкоджені внаслідок прориву теплотраси книжки на подвір'ї книгарні
фото: видавництво «Смолоскип»

«Друзі, перш за все, дякуємо усім за підтримку. Ваші слова, донати та присутність сьогодні дуже нам допомогли, самі ми б не впоралися. Проте роботи ще дуже багато і мусимо знову просити прийти вас сьогодні о 12:00 допомагати розбирати те, що залишилося», – йдеться у зверненні.

Пошкоджені книжки можна буде придбати 11 червня за єдиною ціною
Пошкоджені книжки можна буде придбати 11 червня за єдиною ціною
фото: видавництво «Смолоскип»
Книгарня у Києві розпродає всі книжки по 200 грн: подробиці фото 1
фото: видавництво «Смолоскип»

Усі охочі підтримати «Смолоскип» можуть придбати замоклі та вцілілі видання, які волонтери та співробітники діставали з гарячої води. На всі пошкоджені книжки встановили єдину ціну – 200 гривень.

Книгарня у Києві розпродає всі книжки по 200 грн: подробиці фото 2
фото: видавництво «Смолоскип»

Нагадаємо, комунальна аварія сталася напередодні в підвалі видавництва «Смолоскип». Впродовж п'яти годин окріп заливав приміщення з десятками тисяч книг – рівень води сягав колін, а температура повітря через пару піднялася до 60 градусів, що руйнує папір і палітурки.

Першим про катастрофу повідомив поет Павло Коробчук, який разом із працівниками рятував перші пакунки з унікальними книжками. Наразі потік гарячої води зупинено, триває ліквідація наслідків.       

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Теги: Київ книги аварія

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