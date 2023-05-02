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«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп
Олександр Черненко
фото з відкритих джерел

За словами Олександра Черненка, Київщина – не єдиний регіон, де «слуги» почали втрачати довіру

Представники партії «Слуга народу» втрачають вплив у Київській обласній раді. Головою облради замість представниці «слуг» Наталії Гунько стане представник «Європейської солідарності», яка вимагає відставки Гунько. Про це повідомив екснардеп та політичний експерт Олександр Черненко в своєму пості на Facebook.

«Слуги народу» на Київщині розпалися. На днях – обрання нової голови облради. Політична сила «зелених» у центральному регіоні, Київській області, тріщить по швах. Вже 8 травня голову ради від «Слуг народу» Наталію Гунько відправлять у відставку. Станеться це за вимогою депутатів Київської облради від «Європейської солідарності». Відповідні підписи депутатів вже подано. Цілком логічно, що раду очолить представник ЄС. По-перше, це найбільша фракція. По-друге, заступниця голови облради – від ЄС», – пише Черненко.

За словами Олександра Черненка, Київщина – не єдиний регіон, де «слуги» почали втрачати довіру.

«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп фото 1

«Гучні скандали, корупція, зневага закону тощо не проходять безслідно. Зараз до цього набору додалися і сварки всередині партії. Питання відсутності консенсусу всередині «слуг» та політична втрата важливого регіону свідчать про кризу всередині всієї партійної структури. Вже сьогодні ряд слуг розуміють, що це остання їхня каденція і початок завершення політичної кар’єри у партії президента. Тому багато з них шукають прихистку в інших політсилах», – резюмував Черненко.

Теги: фракція Київщина партії

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