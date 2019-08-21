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    Спецоперація правоохоронців: вбивство матері та доньки під Києвом було інсценовано (фото)

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    <span lang="UK">Затримання підозрюваних в організації замовного вбивства двох жінок</span> - Спецоперація правоохоронців: вбивство матері та доньки під Києвом було інсценовано (фото)
    Затримання підозрюваних в організації замовного вбивства двох жінок
    Фото: Нацполіція

    Спецоперація закінчилася вдало - мати та донька лишилися живими

    На Київщині правоохоронці під час спецоперації затримали банду замовників вбивства матері та доньки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Під час успішної спецоперації, а саме інсценування вбивства, яке спільно провели працівники СБУ, поліції та прокуратури Київської області, правоохоронці вийшли на групу замовників злочину. Затримали чотирьох підозрюваних в організації замовного вбивства двох жінок, життя яких оцінили у 50 тисяч доларів США. Спецоперація закінчилася вдало - мати та донька лишилися живими», - йдеться в повідомленні поліції.

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    «Замовником виявився колишній чоловік потерпілої, з якою в нього тривають судові спори щодо поділу майна після розлучення. Переслідуючи корисну мету, усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи у змові із вже третьою своєю дружиною, замовив та проплатив вбивство (50 тисяч доларів США)», - розповів на своїй сторінці в "Фейсбуці" керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. 

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    Групу зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України. 

    За місцем їхнього проживання та перебування проведено санкціоновані обшуки, під час яких виявлено та вилучено: сім-картки операторів мобільного зв’язку та мобільні телефони, банківські картки, частину грошових коштів, якими розраховувалися за вчинення замовного вбивства. 

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    Спецоперація правоохоронців: вбивство матері та доньки під Києвом було інсценовано (фото)
    Спецоперація правоохоронців: вбивство матері та доньки під Києвом було інсценовано (фото)
    Спецоперація правоохоронців: вбивство матері та доньки під Києвом було інсценовано (фото)

    Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115  КК України триває. Готуються повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, а також клопотання про проведення обшуків та про призначення судових експертиз по вилучених речах і документах.

    Як повідомлялося, дзвінок на спецлінію «102» про зникнення жінок надійшов 18 серпня від жителя міста Бровари. Чоловік повідомив, що його співмешканка 31-річна Юлія Зайковська і її 53-річна мати, Надія Головач, виїхали 17 серпня о 20-й годині у напрямку столиці. Вже за півгодини вони перестали виходити на зв'язок.

    Поліція Київщини розшукувала двох зниклих жінок. 

    Згодом поліція знайшла під Києвом авто, на якому зникли мати з донькою.

    20 серпня в Генпрокуратурі повідомили про розкриття вбивства двох жінок, які два дні тому зникли під Києвом.

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