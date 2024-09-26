Двоє українських боксерів очолили рейтинг найкращих суперваговиків 21 століття
Володимир Кличко – найкращий суперваговик 21 століття за версією GiveMeSport
Спортивний портал GiveMeSport опублікував рейтинг 10 найкращих боксерів-суперваговиків 21 століття.
Основними факторами для розподілу місць були загальний рекорд у цьому столітті, кількість титулів з 2000 року та боксерські навички.
Очолив рейтинг українець Володимир Кличко. Друге місце посів Олександр Усик. Ще один українець Віталій Кличко став четвертим.
10 найкращих суперваговиків 21 століття
- Володимир Кличко (Україна, 64 перемоги–5 поразок, 53 перемоги нокаутом)
- Олександр Усик (Україна, 22-0, 14 KO)
- Тайсон Ф'юрі (Велика Британія 34-1-1, 24 KO)
- Віталій Кличко (Україна, 45-2, 41 KO)
- Деонтей Вайлдер (США, 43-4-1, 42 KO)
- Леннокс Льюїс (США, 41-2-1, 32 KO)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія, 28-4, 25 KO)
- Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22-2, 21 KO)
- Кріс Берд (США, 41-5-1, 22 KO)
- Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 35-3, 23 KO)
Нагадаємо, реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком і колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі запланований на 21 грудня.
Як повідомлялося, 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».
Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.
Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.
Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі.
До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.
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