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Двоє українських боксерів очолили рейтинг найкращих суперваговиків 21 століття

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Двоє українських боксерів очолили рейтинг найкращих суперваговиків 21 століття
Очолив рейтинг українець Володимир Кличко. Друге місце посів Олександр Усик
зображення: GiveMeSport

Володимир Кличко – найкращий суперваговик 21 століття за версією GiveMeSport

Спортивний портал GiveMeSport опублікував рейтинг 10 найкращих боксерів-суперваговиків 21 століття.

Основними факторами для розподілу місць були загальний рекорд у цьому столітті, кількість титулів з 2000 року та боксерські навички. 

Очолив рейтинг українець Володимир Кличко. Друге місце посів Олександр Усик. Ще один українець Віталій Кличко став четвертим.

10 найкращих суперваговиків 21 століття

  1. Володимир Кличко (Україна, 64 перемоги–5 поразок, 53 перемоги нокаутом)
  2. Олександр Усик (Україна, 22-0, 14 KO)
  3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія 34-1-1, 24 KO)
  4. Віталій Кличко (Україна, 45-2, 41 KO)
  5. Деонтей Вайлдер (США, 43-4-1, 42 KO)
  6. Леннокс Льюїс (США, 41-2-1, 32 KO)
  7. Ентоні Джошуа (Велика Британія, 28-4, 25 KO)
  8. Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22-2, 21 KO)
  9. Кріс Берд (США, 41-5-1, 22 KO)
  10. Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 35-3, 23 KO)

Нагадаємо, реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком і колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі запланований на 21 грудня.

Як повідомлялося, 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі. 

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

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Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко реванш рейтинг Олександр Усик Ентоні Джошуа Леннокс Льюїс Джозеф Паркер Джозеф Паркер Джозеф Паркер Даніель Дюбуа Тайсон Ф'юрі

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