Удар балістикою по Києву спричинив пожежі та збої зі світлом і водою

Після серії вибухів у місті спалахнули пожежі на нежитлових об'єктах, а ліквідацією наслідків уже займаються екстрені служби

У ніч проти 8 серпня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці України. У місті пролунала серія вибухів, внаслідок яких зафіксовано пожежі на декількох об'єктах, а також локальні збої в роботі комунальних мереж. «Главком» з посиланням на міського голову Віталія Кличка повідомляє про перші наслідки атаки.

Повітряну тривогу в Києві було оголошено о 03:00, а вже за кілька хвилин Повітряні сили та Київська міська військова адміністрація попередили про застосування балістичного озброєння й закликали мешканців негайно пройти до укриттів.

За інформацією КМВА, тривогу в Києві оголосили саме через загрозу балістичних ракет.

«Оголошено повітряну тривогу у Києві через застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», - так звучало офіційне повідомлення.

Невдовзі після оголошення тривоги в місті пролунала серія вибухів.

За словами Віталія Кличка, за попередньою інформацією, у Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. Крім того, в Оболонському районі надійшло повідомлення про пожежу резервуарів із паливом.

«За попередньою інформацією, в Голосіївському районі загоряння на території нежитлової забудови. В Оболонському районі надійшло повідомлення про загоряння резервуарів з паливом. Екстрені служби прямують на місця», - написав Кличко.

Згодом Київська міська військова адміністрація підтвердила пожежу в Оболонському районі.

«В Оболонському районі виникло загоряння резервуарів з паливом. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги», - сказано в офіційному повідомленні.

О 03:35 КМВА повідомила про відбій повітряної тривоги. Таким чином, балістична загроза для столиці тривала близько 35 хвилин.

Моніторингові Telegram-канали повідомляли, що Росія могла застосувати близько восьми балістичних ракет KN-23 і перші вибухи пролунали майже одночасно із запуском сирен. Водночас ця інформація не підтверджена офіційними джерелами, тому її неможливо незалежно перевірити.

Перебої зі світлом та водопостачанням

Під час атаки мешканці декількох районів Києва почали повідомляти про проблеми з комунальними послугами:

Лівий берег: у районі Осокорків зафіксували часткове зникнення електроенергії;

Правий берег: у окремих будинках виникли тимчасові проблеми з водопостачанням.

Точні дані щодо обсягів руйнувань, масштабів пожеж та можливих постраждалих наразі уточнюються профільними службами столиці. Інформація про постраждалих поки не надходила.

На місцях працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Києву та Київській області за останній час. За даними Повітряних сил, окупанти застосували 24 балістичні ракети, чотири крилаті ракети та 115 ударних безпілотників, при цьому основним напрямком атаки стала столиця та область.

У Києві та передмісті були пошкоджені житлові будинки, складські комплекси, логістичні центри, об'єкти залізничної інфраструктури та підприємства. У Київській області внаслідок удару загинули 16 людей, ще десятки дістали поранення, а в столиці також були жертви та постраждалі. На Київщині 6 серпня було оголошено днем жалоби.