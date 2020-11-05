Станцію метро «Площа Льва Толстого» відкрили після «замінування»

Інформація про мінування виявилась неправдивою

Станцію метро «Площа Льва Толстого» та пересадку на станцію «Палац спорту» відчинено для пасажирів. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Інформація про мінування виявилась хибною. Станцію перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичному режимі.

Нагадаємо, що сьогодні близько 12 години станцію «Площа Льва Толстого» та пересадку зачинили на вхід та вихід після анонімного дзвінка про мінування.

3 листопада у Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування. У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Також 3 листопада, невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.

У неділю, 1 листопада, вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

Того ж дня у столиці затримали «мінера» мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.