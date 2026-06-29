Нові пункти незламності відкриваються в Оболонському районі столиці (адреси)

Пункти незламності призначені для підтримки населення під час тривалих відключень електроенергії, теплопостачання, зв’язку або інших надзвичайних ситуацій

Киянам радять завчасно ознайомитися з найближчими до свого місця проживання або роботи пунктами та зберегти їхні адреси

Для посилення готовності столиці до можливих надзвичайних ситуацій та забезпечення підтримки мешканців у період воєнного стану в Києві розширюють мережу Пунктів незламності.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент суспільних комунікацій КМДА.

Відповідно до рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та Постійної комісії ТЕБ та НС міста Києва, до переліку діючих Пунктів незламності додано нові локації в Оболонському районі.

Нові пункти незламності в Оболонському районі

Заклади дошкільної освіти:

вул. 8 Березня, 11 (ЗДО №65)

вул. Північна, 42 (ЗДО №144)

вул. Полярна, 13-А (ЗДО №206)

вул. Прирічна, 19-Б (ЗДО №263)

вул. Прирічна, 29 (ЗДО №291)

вул. Йорданська, 8-Б (ЗДО №523)

просп. Дмитра Павличка, 6-Б (ЗДО №527)

вул. Автозаводська, 89/91 (ЗДО №578)

вул. Олександра Архипенка, 6-В (ЗДО №579)

вул. Петра Панча, 7-А (ЗДО №580 «Ольвія»)

вул. Левка Лук’яненка, 3-Б (ЗДО №589)

вул. Богатирська, 2-Б (ЗДО №590)

вул. Макіївська, 9 (ЗДО №593)

вул. Йорданська, 9-Є (ЗДО №603)

просп. Оболонський, 39-В (ЗДО №606)

просп. Оболонський, 37-Б (ЗДО №611)

вул. Озерна, 8-А (ЗДО №613)

вул. Озерна, 26-А (ЗДО №614)

просп. Оболонський, 28-Г (ЗДО №636)

вул. Героїв Дніпра, 55 (ЗДО №662)

вул. Північна, 4-Г (ЗДО №664)

просп. Володимира Івасюка, 48-А (ЗДО №665)

просп. Володимира Івасюка, 35-А (ЗДО №668)

вул. Приозерна, 6 (ЗДО №685)

вул. Бережанська, 14-А (ЗДО №804)

вул. Левка Лук’яненка, 18-А (ЗДО «Я+Сім’я»).

Спортивні заклади:

вул. Героїв полку «Азов», 34 (ДЮСШ «Юний Спартаківець»)

вул. Йорданська, 24-А (СДЮСШ з футболу «Зміна»).

Об’єкти комунальної інфраструктури:

вул. Олександра Архипенка, 6-А (обслуговуюча дільниця №501)

просп. Оболонський, 28-В (обслуговуюча дільниця №502)

вул. Левка Лук’яненка, 2-В (обслуговуюча дільниця №503)

Нагадуємо, що пункти незламності призначені для підтримки населення під час тривалих відключень електроенергії, теплопостачання, зв’язку або інших надзвичайних ситуацій. Тут мешканці можуть зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом, отримати базову допомогу та необхідну інформацію. Ознайомитися з повним переліком усіх Пунктів незламності міста Києва можна за посиланням.

У Департаменті порадили киянам завчасно ознайомитися з найближчими до свого місця проживання або роботи пунктами та зберегти їхні адреси.

Нагадаємо, у вівторок, 30 червня, у Києві та Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження пов'язані з погодними умовами, зокрема із хвилею аномальної спеки, яка накрила Україну останніми днями та спричинила стрімке зростання споживання.

Напередодні гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що аномальна спека вкрай виснажує українську енергосистему і закликав українців тримати павербанки та гаджети зарядженими. Через значне зростання споживання кондиціонерами та планові ремонти обладнання найближчими днями мережі працюватимуть у максимально напруженому режимі.