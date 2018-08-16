Столичні служби ліквідували практично всі наслідки негоди



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У Києві відновили рух транспорту, зупиненого через нанесення мулу

Столичні рятувальні служби практично ліквідували всі наслідки стихії, яка розігралася у ніч на 16 серпня у Києві. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв на брифінгу для журналістів у четвер.

За його словами, також було відновлено рух транспорту, зупиненого через нанесення мулу.

«Станом на 10:00 рух відновили. Станом на 11:00 практично ліквідували всі наслідки негоди», - сказав він.

За його словами, найбільш постраждали від негоди Печерський, Шевченківський, Дніпровський, Деснянський райони. Внаслідок негоди було повалено 200 дерев, пошкоджено 5 будинків. Серйозно постраждало будівля на Хрещатику № 40/1, де зірвало банер і пошкодило фасад.

«З 4 години ранку аварії почали ліквідовувати 50 співробітників ГСЧС, близько 1000 комунальників і 50 одиниць спецтехніки», - наголосив посадовець.

Пантелєєв також зазначив, що підтоплення по вулиці Олени Теліги, на Дорогожичах, повторюється через недостатню потужність насосної групи. За його словами, дренажна система на цьому об’єкті працює, про те цього недостатньо.

«Зараз інженери працюють над пошуком рішень цієї проблеми», - сказав він.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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