Столичний правоохоронець переправляв до Угорщини ухилянтів: деталі справи
Фігурант через соцмережі знаходив клієнтів та за $10 000 пропонував їм допомогу у вирішення питання
Детективи Державного бюро розслідувань викрили київського правоохоронця, який переправляв до Угорщини чоловіків призовного віку. Про це інформує пресслужба ДБР.
«Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою повідомили про підозру столичному правоохоронцю, який переправляв через кордон чоловіків призовного віку. Фігурант через соцмережі знаходив клієнтів, які хотіли незаконно виїхати до Європи та за $10 000 пропонував їм допомогу у «вирішення питання»», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, двом киянам призовного віку правоохоронець наказав залишити пакунки з грошима у визначеному місці у Києві серед сміттєвих контейнерів. Пізніше він зустрів їх на автомобілі в іншій локації та повіз до Мукачева, де викликав таксі та пояснив водієві, як довезти чоловіків до околиці одного з сіл поблизу кордону з Угорщиною.
«Від цього села хлопці, за вказівками правоохоронця, пішки вирушили у бік кордону. Проте їх затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону», – додали у ДБР.
Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленню осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.
За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час обшуків в автомобілі фігуранта були виявлені номерні знаки-прикриття. Розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми та факти протиправної діяльності.
Тим часом у Вінниці поліцейські затримали одесита, який організовував втечі ухилянтів за кордон
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