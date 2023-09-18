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Столиця запроваджує обмеження на в’їзд вантажівок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столиця запроваджує обмеження на в’їзд вантажівок
фото з відкритих джерел

Контролюватиме дотримання  обмежень Управління патрульної поліції у місті Києві

Із 20 вересня на дорогах Києва в години пік діятиме обмеження на в’їзд вантажівок. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в Телеграмі.

«В’їзд вантажівок з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни заборонений у столицю вранці із 7:00 до 10:00 та ввечері з 17:00 до 20:00,» – ідеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва аби розвантажити столичні дороги в години пік.

Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у місті Києві.

Раніше повідомлялося, що14 вересня у Києві біля ТЦ «Апрель» у Святошинському районі столиці вибухнуло авто.  Зазначається, що авто на швидкості врізалось у стовп та вибухнуло. Попередньо є постраждалі.

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Теги: Київ дороги автопарк

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