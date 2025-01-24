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Остання робота Горської. Влада відреагувала на петицію щодо збереження панно на Теремках

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Остання робота Горської. Влада відреагувала на петицію щодо збереження панно на Теремках
Панно «Вітер» – остання робота монументалістки, що збереглася у столиці 
фото: Павло Києслав Блізніченко, Facebook

Унаслідок воєнного вторгнення Російської Федерації майже всі роботи Алли Горської знищені або перебувають на непідконтрольній Україні території
 

Мозаїчне панно Алли Горської на будівлі ресторану «Вітряк» має бути збережене завдяки консолідації зусиль міської влади, власника та громадськості. Про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко за результатами засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань збереження та захисту культурної спадщини.

Участь у дискусії взяли онука Алли Горської та Віктора Зарецького Олена Зарецька, автор петиції щодо збереження мозаїки Семен Гришин, представники міської влади та громадськості.

Олена Зарецька, онука Алли Горської та Віктора Зарецького під час дискусії в КМДА
Олена Зарецька, онука Алли Горської та Віктора Зарецького під час дискусії в КМДА
фото: КМДА

Департамент охорони культурної спадщини КМДА направив власнику ресторану «Вітряк» кілька приписів – у серпні 2024 року та після підтримання киянами і мером Києва Віталієм Кличком відповідної петиції. У приписах йшлося про необхідність укласти охоронний договір і виконати пам’яткоохоронні заходи для збереження мозаїчного панно «Вітер».

«Наразі триває підготовка до укладення охоронного договору, який стане ключовим документом для подальших дій зі збереження цієї пам’ятки. А Департамент охорони культурної спадщини КМДА активно консультує та надає організаційну підтримку. Будівля ресторану перебуває у приватній власності. Утім всі власники об’єктів культурної спадщини зобов’язані укласти охоронний договір із відповідним органом охорони культурної спадщини. У цьому договорі передбачені умови використання пам’ятки, терміни та види робіт із консервації, реставрації, ремонту або музеєфікації та інші заходи зі збереження об’єкта», – зазначила Ганна Старостенко.

Як йдеться у відповіді на петицію, споруда ресторану «Вітряк» на просп. Академіка Глушкова, 11 збудована наприкінці 1960-х років за проєктом архітектора Анатолія Добровольського. В оформленні споруди взяли участь художники Алла Горська, Віктор Зарецький і Борис Плаксій.

Панно «Вітер», розташоване на фасаді ресторану, є унікальним зразком українського монументального мистецтва.

Наказом Міністерства культури України від 29.12.2016 № 1273 будівля занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка архітектури та монументального мистецтва місцевого значення (охоронний № 1007-Кв).

За словами Старостенко, кваліфіковані експерти у сфері монументального мистецтва, архітектури та реставрації вже вивчають стан панно та будівлі ресторану. Зокрема, фахівці Центру консервації предметів археології проводять детальний аналіз та оцінку об’єкта. На основі цих досліджень буде розроблений план реставраційних робіт, який враховуватиме сучасні стандарти збереження культурної спадщини.

На засіданні було запропоновано долучити авторів петиції та громадські організації до робочої групи, до складу якої увійшли власник будівлі ресторану, експерти з реставрації КНМЦ та представники Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. 

Для реалізації реставраційних робіт зі збереження мозаїки Алли Горської планують залучити благодійні фонди і грантову підтримку. 

Творчість Алли Горської має надзвичайну культурну цінність
Творчість Алли Горської має надзвичайну культурну цінність
фото з відкритих джерел
Алла Горська – видатна українська художниця, монументалістка, діячка правозахисного руху та яскрава представниця шістдесятників. Її творчість, яка поєднувала національні мотиви з модернізмом, має надзвичайну культурну цінність. На жаль, багато її робіт було знищено за вказівками спецслужб ще в радянські часи, а сама художниця трагічно загинула у 41 рік за нез’ясованих обставин. 

Унаслідок воєнного вторгнення Російської Редерації майже всі роботи мисткині знищені або перебувають на непідконтрольній Україні території. Панно «Вітер» – остання робота монументалістки, що збереглася у столиці.

Ресторан «Вітряк» було збудовано на київських Теремках у 1967 році за проєктом Анатолія Добровольського. Будівлю звели на насипному пагорбі.

Ресторан «Вітряк» було збудовано у 1967 році за проєктом Анатолія Добровольського
Ресторан «Вітряк» було збудовано у 1967 році за проєктом Анатолія Добровольського
фото: Р. Алімов

До вітряка на даху ведуть гвинтові сходи, під якими був бар-вітрина з рекламою вин — він обертався навколо своєї осі, зараз цей елемент демонтовано.

За останні десять років ресторан принаймні тричі змінював власників і, відповідно, назву. Нові заклади робили ремонти, затуляючи мозаїчне панно. Ось так «Вітряк» виглядав у 2015 році:

Остання робота Горської. Влада відреагувала на петицію щодо збереження панно на Теремках фото 1
фото: kyivpastfuture.com.ua

У 2017-му активісти переконали нових власників відкрити мозаїку.

Таким був заклад у 2017 році
Таким був заклад у 2017 році
фото з відкритих джерел

З моменту створення панно загальна картина довкола ресторану стала невпізнаваною, довкола виросли багатоповерхівни нового житлового комплексу. 

«Вітряк» щільно оточено 30-поверхівками нового житлового комплексу
«Вітряк» щільно оточено 30-поверхівками нового житлового комплексу
фото: x.com/krieger_p

Нагадаємо, суд підтвердив правомірність надання прибутковому будинку Марії Станіславської, відомого серед киян як «Будинок з комахами», статусу культурної спадщини. Пам’ятка була збудована ще у 1893 році та завдяки оригінальному ліпному декору стелі сходової клітини отримала назву – «Будинок з комахами».

До слова, Національний ботанічний сад імені Гришка підтвердив, що інвестиційний договір, який дозволяв зведення житлових та нежитлових будівель на його території, буде розірвано. Кияни відстояли землю ботсаду та вберегли зелену територію від забудовника.

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Теги: Київ КМДА пам'ятник

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