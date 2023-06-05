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Скандал наростає. Кличко відповів на відео, записане головами районів столиці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скандал наростає. Кличко відповів на відео, записане головами районів столиці
Кличко: «Не сійте вітер в серці країни! Не робіть відвертої політичної дурні. Суспільство все бачить і розуміє»
фото з відкритих джерел

За словами Кличка на облаштування укриттів голови РДА отримали 1,2 млрд гривень

Мер столиці Віталій Кличко відреагував на відеозвернення голів райдержадміністрацій Києва від «Слуги народу», в якому просять політика добровільно відмовитись від посади голови КМДА. Свій допис Кличко оприлюднив у Telegram-каналі.

«Подивився відео, записане головами районів столиці. З якими, до речі, сьогодні зранку обговорювали результати перевірки й недоліки в облаштуванні укриттів, які мають усунути в районах. На це РДА отримали загалом за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і були відповідальними за їх облаштування, – зазначив мер Києва. – Ваша «дружна команда» навіть за це не готова відповісти. Про що ви ще там говорите? Про повноваження? Так з 2014 жодного з них вас не позбавили, а в 2015-му навіть додали. Скільки грошей, виділених на укриття, ви освоїли? Відповім: загалом по місту трохи більше 10 відсотків! То ви будете брати на себе відповідальність за місто?! Князівства створювати?», – написав Віталій Кличко.

Мер Києва назвав показовим те, що декламатором слабо полумʼяного спічу виступив Дмитро Ратніков, щодо відсторонення якого на час розслідування мер столиці звернувся до президента Зеленського після трагедії в Деснянському районі 1 червня.

«Коли я тоді зранку спілкувався з людьми, які були, зрозуміло, на емоціях після страшної трагедії, голова району ховався за деревами, а потім тихенько втік», – зауважив Кличко.

Очільник Києва підкреслив, що закони, Конституція, обʼєднання зусиль у війні, яка руйнує Україну, не є важливими для тих, хто писав цей текст главам районів, змусив його записати і хто намагається розбалансувати вщент владу в столиці, знищити самоврядування і створити хаос у Києві.

«Не сійте вітер в серці країни! Не робіть відвертої політичної дурні. Суспільство все бачить і розуміє», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

До слова, після того, як президент Володимир Зеленський пригрозив столичній владі жорстокою реакцією на трагічний інцидент із загибеллю людей у Києві біля закритого бомбосховища, мер Києва нагадав про те, що глав районів столиці призначає сам президент. З 10 глав районів 9 є представниками панівної партії. Про це очільник міста Віталій Кличко заявив на засіданні столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Теги: Київ КМДА Віталій Кличко

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