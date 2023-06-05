Скандал наростає. Кличко відповів на відео, записане головами районів столиці

За словами Кличка на облаштування укриттів голови РДА отримали 1,2 млрд гривень

Мер столиці Віталій Кличко відреагував на відеозвернення голів райдержадміністрацій Києва від «Слуги народу», в якому просять політика добровільно відмовитись від посади голови КМДА. Свій допис Кличко оприлюднив у Telegram-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Подивився відео, записане головами районів столиці. З якими, до речі, сьогодні зранку обговорювали результати перевірки й недоліки в облаштуванні укриттів, які мають усунути в районах. На це РДА отримали загалом за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і були відповідальними за їх облаштування, – зазначив мер Києва. – Ваша «дружна команда» навіть за це не готова відповісти. Про що ви ще там говорите? Про повноваження? Так з 2014 жодного з них вас не позбавили, а в 2015-му навіть додали. Скільки грошей, виділених на укриття, ви освоїли? Відповім: загалом по місту трохи більше 10 відсотків! То ви будете брати на себе відповідальність за місто?! Князівства створювати?», – написав Віталій Кличко.

Мер Києва назвав показовим те, що декламатором слабо полумʼяного спічу виступив Дмитро Ратніков, щодо відсторонення якого на час розслідування мер столиці звернувся до президента Зеленського після трагедії в Деснянському районі 1 червня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Коли я тоді зранку спілкувався з людьми, які були, зрозуміло, на емоціях після страшної трагедії, голова району ховався за деревами, а потім тихенько втік», – зауважив Кличко.

Очільник Києва підкреслив, що закони, Конституція, обʼєднання зусиль у війні, яка руйнує Україну, не є важливими для тих, хто писав цей текст главам районів, змусив його записати і хто намагається розбалансувати вщент владу в столиці, знищити самоврядування і створити хаос у Києві.

«Не сійте вітер в серці країни! Не робіть відвертої політичної дурні. Суспільство все бачить і розуміє», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, після того, як президент Володимир Зеленський пригрозив столичній владі жорстокою реакцією на трагічний інцидент із загибеллю людей у Києві біля закритого бомбосховища, мер Києва нагадав про те, що глав районів столиці призначає сам президент. З 10 глав районів 9 є представниками панівної партії. Про це очільник міста Віталій Кличко заявив на засіданні столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.