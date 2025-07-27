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Свириденко розповіла про відновлення «Охматдиту»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Свириденко розповіла про відновлення «Охматдиту»
Свириденко: поки будівельники відновлюють корпуси, лікарі продовжують оперувати, лікувати, консультувати
фото: Юля Свириденко

Юлія Свириденко відвідала «Охматдит»: Уже в серпні в лікарні буде відновлено відділення трансплантації кісткового мозку

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у День медичного працівника відвідала Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит», яку назвала «серцем дитячої медицини». За її словами, вже у серпні в лікарні буде відновлено відділення трансплантації кісткового мозку, а всі необхідні роботи з відбудови мають бути завершені до кінця року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко зазначила, що, попри війну та руйнування, лікарня щодня рятує життя. «Поки будівельники відновлюють корпуси, лікарі продовжують оперувати, лікувати, консультувати», – підкреслила прем’єр-міністерка.

Свириденко розповіла про відновлення «Охматдиту» фото 1
фото: Юля Свириденко

Вона привітала всіх медичних працівників зі святом, подякувавши команді «Охматдиту» та всім медикам за їхню витримку, професіоналізм і людяність. «Ви завжди поруч, коли це найбільш потрібно», – додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, журналістка, член наглядової ради та співзасновниця фонду «Охматдит – здорове дитинство» Соломія Вітвіцька повідомила, як просувається процес відновлення дитячої лікарні НДСЛ «Охматдит», що постраждала під час ракетної атаки Росії 8 липня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю журналістки. 

В інтерв'ю Аліні Доротюк Вітвицька повідомила, що будівельні роботи вже розпочато, а завершення нового корпусу заплановане на кінець 2025 року. «Головна задача – щоб новий корпус відбудували якнайшвидше, максимально прозоро і якісно», – наголосила член наглядової ради та співзасновниця фонду «Охматдит – здорове дитинство».

До слова, у київському «Охматдиті» вперше в Україні провели АВО-несумісну трансплантацію печінки чотиримісячному хлопчику. Малюку пересадили частину печінки від мами попри те, що вони мають різні групи крові. Як передає «Главком», про це повідомили в лікарні.

Лікарі розповідають, що Максим з Чорнобаївки потрапив до «Охматдиту» в січні цього року з жовтяницею, млявістю, збільшеним животиком, знебарвленим калом та темною сечею. Після здачі низки аналізів та медичного огляду лікарі зрозуміли, що чотиримісячний хлопчик потребує трансплантації печінки.

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Теги: Юлія Свириденко Охматдит

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