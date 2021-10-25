Свіжі Covid-дані: в неділю в Києві виявлено понад 500 нових хворих

У столиці зростає кількість госпіталізацій хворих на коронавірус

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 27 осіб

За минулу добу, 24 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 546 осіб. Це на 452 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 23 жовтня було зафіксовано 998 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 251 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 225 тис. осіб (за добу 24 жовтня – 59)

померли понад 5,9 тис. людей (за добу – 27)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 145 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 323 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 131 тис. осіб (за добу 24 жовтня – 80)

померли 3,1 тис. осіб (за добу – 1).

24 жовтня в Україні медики зафіксували понад 14,6 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,7 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Зокрема, з 23 жовтня до 8 листопада буде припинено навчання у столичних школах. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.



