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Love Revolution. Перші театральні прем'єри 2024 року у столиці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Love Revolution. Перші театральні прем'єри 2024 року у столиці
Герої чотирьох новел Титанів 1920-хх бунтуватимуть проти всього, що не дає чуттєвої насолоди й сатисфакції ненаситної юності
фото: театр «Золоті ворота»

Театр «Золоті ворота» покаже виставу за творами класиків 1920-х. Прем'єрні покази: 20 і 21 січня 2024

Найпопулярніший столичний камерний театр «Золоті ворота» у січні представить виставу Love Revolution (16+) за творами класиків 1920-х років.

«Оскільки це Розстріляне Відродження – хотілось нагадати глядачам, що вже 100 років тому ми мали дуже крутий ресурс і потенціал для сучасної філософії. Навмисне шукала твори класиків про молодих людей, які перебувають в моменті відривання від батьківських наративів і формують власні принципи, свою мораль. Зараз це дуже резонує, коли ми всі живемо у війні, періодично повертаємось до «базових налаштувань» і заново шукаємо орієнтири. Тож у виставі робимо акцент не на зображенні епохи, а намагаємось у такий спосіб поговорити з молоддю того часу, ставлячи собі, сучасним, ті самі питання», – каже режисерка-постановниця Наталія Сиваненко.

Столичний театр «Золоті ворота» готує прем’єру вистави «Love Revolution»
Столичний театр «Золоті ворота» готує прем’єру вистави «Love Revolution»
фото: театр «Золоті ворота»

Прем'єра вистави: 20 і 21 січня 2024.

Вистава створена на основі оповідань українських авторів Розстріляного відродження:

  • Майк Йогансен «Рахунок» 
  • Валер'ян Підмогильний «Добрий Бог»
  • Агатангел Кримський «Виривки з мемуарів одного старого гріховоди»
  • Микола Хвильовий «Із Вариної біографії»

Авторка інсценізації, режисерка-постановниця – Наталія Сиваненко.

Художниця-постановниця – Ольга Троян.

Актори: Катерина Вишнева, Христина Люба, Артем Пльондер, Андрій Поліщук, Антон Соловей, Наталя Телли.

5 фото
На весь екран
На тлі революційних подій – кожен з героїв паралельно проживатиме свою приватну революцію і шукатиме власні орієнтири й мораль
фото: театр «Золоті ворота»
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Теги: театр вистава

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