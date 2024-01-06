Love Revolution. Перші театральні прем'єри 2024 року у столиці
Театр «Золоті ворота» покаже виставу за творами класиків 1920-х. Прем'єрні покази: 20 і 21 січня 2024
Найпопулярніший столичний камерний театр «Золоті ворота» у січні представить виставу Love Revolution (16+) за творами класиків 1920-х років.
«Оскільки це Розстріляне Відродження – хотілось нагадати глядачам, що вже 100 років тому ми мали дуже крутий ресурс і потенціал для сучасної філософії. Навмисне шукала твори класиків про молодих людей, які перебувають в моменті відривання від батьківських наративів і формують власні принципи, свою мораль. Зараз це дуже резонує, коли ми всі живемо у війні, періодично повертаємось до «базових налаштувань» і заново шукаємо орієнтири. Тож у виставі робимо акцент не на зображенні епохи, а намагаємось у такий спосіб поговорити з молоддю того часу, ставлячи собі, сучасним, ті самі питання», – каже режисерка-постановниця Наталія Сиваненко.
Прем'єра вистави: 20 і 21 січня 2024.
Вистава створена на основі оповідань українських авторів Розстріляного відродження:
- Майк Йогансен «Рахунок»
- Валер'ян Підмогильний «Добрий Бог»
- Агатангел Кримський «Виривки з мемуарів одного старого гріховоди»
- Микола Хвильовий «Із Вариної біографії»
Авторка інсценізації, режисерка-постановниця – Наталія Сиваненко.
Художниця-постановниця – Ольга Троян.
Актори: Катерина Вишнева, Христина Люба, Артем Пльондер, Андрій Поліщук, Антон Соловей, Наталя Телли.
- Перша сцена України. Про династії та клани у театрі Франка
- Театр Франка за вечір зібрав майже 2 млн грн для ЗСУ. Допомогла «Відьма»
- Столичний театр «Золоті ворота» покаже терапевтичну виставу, на якій всі плачуть
- Прем’єра з інтригами. У Театрі Лесі Українки стався «неймовірний випадок»
- «Кортес». Найпопулярніший камерний театр столиці розпочинає сезон прем’єрою
Коментарі — 0