У Києві через повітряну загрозу тимчасово зупинено рух міської електрички

Пасажирів закликають бути обачними під час безпекових зупинок

Рух поїздів продовжать після завершення повітряної загрози

Через підвищену повітряну загрозу для Києва рух поїздів Kyiv City Express тимчасово призупинили. Про це повідомили в КСЕ, інформує «Главком»

Рішення ухвалили за вказівкою моніторингових груп компанії. Пасажирів закликають бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати в укриттях або на відстані 100-200 метрів від залізничної інфраструктури.

Рух поїздів продовжать після завершення повітряної загрози.

Нагадаємо, вранці 27 серпня з безпекових міркувань та через тривалі повітряні тривоги із затримками курсувала низка приміських поїздів київського напрямку. В «Укрзалізниці» наголошують, що в разі підвищеної небезпеки поїзди зупинятимуть. Пасажирів закликають під час повітряної тривоги не чекати на прибуття рейсів на платформах, а перебувати в укриттях або на безпечній відстані від залізничної інфраструктури (понад 100 метрів).

До слова, під час атаки безпілотників на столицю вдень 27 серпня збитий ворожий дрон упав у воду за кілька метрів від Подільського моста. Момент падіння дрона біля мосту потрапив на відео.