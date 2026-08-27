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У Києві через повітряну загрозу тимчасово зупинено рух міської електрички

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві через повітряну загрозу тимчасово зупинено рух міської електрички
Пасажирів закликають бути обачними під час безпекових зупинок
фото: Kyiv City Express

Рух поїздів продовжать після завершення повітряної загрози

Через підвищену повітряну загрозу для Києва рух поїздів Kyiv City Express тимчасово призупинили. Про це повідомили в КСЕ, інформує «Главком»

Рішення ухвалили за вказівкою моніторингових груп компанії. Пасажирів закликають бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати в укриттях або на відстані 100-200 метрів від залізничної інфраструктури.

Рух поїздів продовжать після завершення повітряної загрози.

Нагадаємо, вранці 27 серпня з безпекових міркувань та через тривалі повітряні тривоги із затримками курсувала низка приміських поїздів київського напрямку. В «Укрзалізниці» наголошують, що в разі підвищеної небезпеки поїзди зупинятимуть. Пасажирів закликають під час повітряної тривоги не чекати на прибуття рейсів на платформах, а перебувати в укриттях або на безпечній відстані від залізничної інфраструктури (понад 100 метрів).   

До слова, під час атаки безпілотників на столицю вдень 27 серпня збитий ворожий дрон упав у воду за кілька метрів від Подільського моста. Момент падіння дрона біля мосту потрапив на відео. 

Теги: Київ тривога громадський транспорт Укрзалізниця

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