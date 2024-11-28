Афера на закупівлі військової форми. Викрито ексрадника з Міноборони та екснардепа

Нацполіція: Організував схему іноземець – шахрай міжнародного масштабу, який притягувався до кримінальної відповідальності за кордоном

Національна поліція України викрила ексрадника з Міністерства оборони та екснардепа на афері щодо закупівлі військової форми у 2022 році. Про це пресслужба Нацполіції повідомляє у соцмережах.

Так, що заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад 1 млн комплектів одягу для українських військових за угодами, які уклали у 2022 році за завищеними цінами, колишній радник ексзаступника міністра оборони вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань, повідомляють правоохоронці.

фото: Національна поліція України

«Також в оборудці фігурують син депутата та іноземець. Отримані понад 10 млн дол. на різниці від вартості закупівлі планували розділити між усіма учасниками злочинної схеми, зокрема й експосадовцями оборонного відомства», – йдеться у повідомленні.

фото: Національна поліція України

За інформацією від Нацполіції, організував схему іноземець – шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії.

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фото: Національна поліція України

Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв’язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками, підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, міністерство оборони України третій тиждень займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Про це повідомило Міноборони.

Наразі відомство призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання. Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження.