Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 51 авіаційногт ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1376 дронів-камікадзе та здійснили 4805 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 липня станом на 22:00 відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 135 окупантів, із них 85 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, три автомобілі, п’ять мотоциклів, сім БпЛА, пошкоджено один автомобіль, два мотоцикли та одну антену БпЛА ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, а також здійснив 256 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та в напрямку Амбарного. Авіаційних ударів зазнали Вовчанські Хутори, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Колодязі, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп’янська. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 33 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

На Сіверському напрямку

Чотири ворожих штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського, Григорівки та Івано-Дар’ївки, ще один штурм триває.

На Краматорському напрямку

Наші воїни відбили п’ять атак ворога в районах Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку

Росіяни шість разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр та в напрямку Білої Гори. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 51 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська. Противник завдав авіаударів по Покровську та Сухому Яру.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль. Два боєзіткнення тривають досі.

Нагадаємо, триває 1228-й день повномасштабної війни в Україні.