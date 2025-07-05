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Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 5 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 51 авіаційногт ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1376 дронів-камікадзе та здійснили 4805 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 липня станом на 22:00 відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 135 окупантів, із них 85 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, три автомобілі, п’ять мотоциклів, сім БпЛА, пошкоджено один автомобіль, два мотоцикли та одну антену БпЛА ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках 

З початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, а також здійснив 256 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість — з реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та в напрямку Амбарного. Авіаційних ударів зазнали Вовчанські Хутори, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє.

Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Колодязі, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп’янська. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак.

Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 33 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Чотири ворожих штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського, Григорівки та Івано-Дар’ївки, ще один штурм триває.

Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку 

Наші воїни відбили п’ять атак ворога в районах Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни шість разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр та в напрямку Білої Гори. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 51 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська. Противник завдав авіаударів по Покровську та Сухому Яру.

Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль. Два боєзіткнення тривають досі.

Лінія фронту станом на 5 липня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1228-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб наступ окупанти

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